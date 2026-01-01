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Мерет Беккер
Мерет Беккер Meret Becker
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Мерет Беккер

Meret Becker

Дата рождения
15 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Композитор
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Мерет Беккер

Родилась 15 января 1969 года. Бремен, Германия.

Популярные фильмы

Комедианты-музыканты 7.3
Комедианты-музыканты (1997)
Фабиан - полет в пропасть 7.2
Фабиан - полет в пропасть (2021)
Точечка и Антон 7.0
Точечка и Антон (1999)

Фильмография Мерет Беккер

Сигнал 5.9
Сигнал
драма, триллер, мистика, мини-сериал 2024, Германия
Побег из зоопарка 6.3
Побег из зоопарка Akiko, der fliegende Affe
семейный 2024, Германия
Смотреть трейлер
Билеты
Оса
Оса
драма, комедия, спорт 2021, Германия
Фабиан - полет в пропасть 7.2
Фабиан - полет в пропасть Fabian oder Der Gang vor die Hunde
драма, мелодрама 2021, Германия
Восточный ветер 4: Легенда о Воине 5.5
Восточный ветер 4: Легенда о Воине Ostwind: Aris Ankunft
семейный 2019, Германия
Маленькая мисс Дулиттл 5.6
Маленькая мисс Дулиттл Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer
фэнтези, комедия, семейный 2018, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Храмы культуры 6.8
Храмы культуры Kathedralen der Kultur
документальный 2014, Германия / Дания / Австрия / Норвегия / Франция / Япония
Запретная территория 5.6
Запретная территория Wetlands
драма 2013, Германия
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Новости о Мерет Беккер
Вышел трейлер фильма «Фабиан — полет в пропасть» о жизни гедониста и идеалиста на закате Веймарской Германии
Вышел трейлер фильма «Фабиан — полет в пропасть» о жизни гедониста и идеалиста на закате Веймарской Германии
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