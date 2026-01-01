Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Мерет Беккер
Meret Becker
Киноафиша
Персоны
Мерет Беккер
Мерет Беккер
Meret Becker
Дата рождения
15 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Композитор
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мерет Беккер
Родилась 15 января 1969 года. Бремен, Германия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.3
Комедианты-музыканты
(1997)
7.2
Фабиан - полет в пропасть
(2021)
7.0
Точечка и Антон
(1999)
Фильмография Мерет Беккер
5.9
Сигнал
драма, триллер, мистика, мини-сериал
2024, Германия
6.3
Побег из зоопарка
Akiko, der fliegende Affe
семейный
2024, Германия
Смотреть трейлер
Билеты
Оса
драма, комедия, спорт
2021, Германия
7.2
Фабиан - полет в пропасть
Fabian oder Der Gang vor die Hunde
драма, мелодрама
2021, Германия
5.5
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Ostwind: Aris Ankunft
семейный
2019, Германия
5.6
Маленькая мисс Дулиттл
Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer
фэнтези, комедия, семейный
2018, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Храмы культуры
Kathedralen der Kultur
документальный
2014, Германия / Дания / Австрия / Норвегия / Франция / Япония
5.6
Запретная территория
Wetlands
драма
2013, Германия
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Мерет Беккер
Вышел трейлер фильма «Фабиан — полет в пропасть» о жизни гедониста и идеалиста на закате Веймарской Германии
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить