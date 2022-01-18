Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мерет Беккер
Мерет Беккер
Meret Becker
О персоне
Фильмография
Новости
Мерет Беккер
Meret Becker
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Мерет Беккер
Родилась 15 января 1969 года. Бремен, Германия.
Развернуть
Фильмография Мерет Беккер
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
семейный
2019, Германия
5.0
Маленькая мисс Дулиттл
фэнтези, комедия, семейный
2018, Германия
6.0
Запретная территория
драма
2013, Германия
5.0
Жизнь слишком длинна
комедия, драма
2010, Германия
7.0
Точечка и Антон
драма, комедия, семейный
1999, Германия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер фильма «Фабиан — полет в пропасть» о жизни гедониста и идеалиста на закате Веймарской Германии
Трехчасовой фильм был с восторгом принят на прошлом Берлинском кинофестивале.
Написать
18 января 2022 11:36
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»