Cast
Evander Duck Jr.
Off Site Security Guard
Cast and Crew
Director
Scott Z. Burns
Writer
Scott Z. Burns, Katherine Eban
Composer
David Wingo
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2019
Online premiere
27 September 2019
World premiere
26 January 2019
Release date
|14 November 2019
|Australia
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|7 November 2019
|Germany
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|15 November 2019
|Great Britain
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|15 November 2019
|Ireland
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|18 November 2019
|Italy
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|12 September 2019
|Netherlands
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MPAA
R
Worldwide Gross
$232,305
Production
Vice Studios, Unbranded Pictures, Margin of Error
Also known as
The Report, Reporte clasificado, The Torture Report, A jelentés, O Relatório, Rapor, Raport, Докладът, Доповідь, Извештај, Отчёт о пытках, 더 리포트, ザ・レポート, 虐囚報告, 酷刑报告