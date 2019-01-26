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Poster of The Report
7.2
The Report - Trailer
Kinoafisha Films The Report
7.2

The Report

, 2019
The Report
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Report
7.2
The Report - Trailer
The Report  Trailer

Cast

Adam Driver
Adam Driver
Daniel Jones
Jon Hamm
Jon Hamm
Denis McDonough
Jennifer Morrison
Jennifer Morrison
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Maura Tierney
Maura Tierney
Matthew Rhys
Matthew Rhys
Ted Levine
Ted Levine
John Brennan
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
Annette Bening
Annette Bening
Senator Dianne Feinstein
Ben McKenzie
Ben McKenzie
Corey Stoll
Corey Stoll
Cyrus Clifford
Evander Duck Jr.
Off Site Security Guard
Director Scott Z. Burns
Writer Scott Z. Burns, Katherine Eban
Composer David Wingo
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2019
Online premiere 27 September 2019
World premiere 26 January 2019
Release date
14 November 2019 Australia
7 November 2019 Germany
15 November 2019 Great Britain
15 November 2019 Ireland
18 November 2019 Italy
12 September 2019 Netherlands
MPAA R
Worldwide Gross $232,305
Production Vice Studios, Unbranded Pictures, Margin of Error
Also known as
The Report, Reporte clasificado, The Torture Report, A jelentés, O Relatório, Rapor, Raport, Докладът, Доповідь, Извештај, Отчёт о пытках, 더 리포트, ザ・レポート, 虐囚報告, 酷刑报告

Film rating

7.2
Rate 14 votes
7.2 IMDb

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The Report - Trailer
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