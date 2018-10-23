Первый взгляд: Шейн Уэст в образе Бэйна в пятом сезоне «Готэма»

Не так давно стало известно, что в финальном сезоне сериала «Готэм» в качестве главного злодея появится сам Бэйн. А сегодня в сети опубликовали первые фото, на котором Шейн Уэст