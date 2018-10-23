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Бен МакКензи
Бен МакКензи
Ben McKenzie
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Бен МакКензи
Ben McKenzie
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Дата рождения
12 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Бена МакКензи
Родился 12 сентября 1978 года. Остин, Техас, США.
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Фильмография Бена МакКензи
По долгу службы
боевик, криминал, триллер
2019, Великобритания
5.0
Line of Duty
боевик, триллер
2019, США / Великобритания
5.0
Отчет
драма
2019, США
7.0
Как заниматься любовью по-английски
комедия, мелодрама
2014, США
5.0
Расшифровка Энни Паркер
драма
2013, США
6.0
Бэтмен: Год первый
боевик, анимация, криминал
2011, США
7.0
Джонни взял ружье
драма
2008, США
6.0
88 минут
криминал, триллер, драма
2007, Германия / США
7.0
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