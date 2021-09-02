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Джиа Коппола
Джиа Коппола
Gia Coppola
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Джиа Коппола
Gia Coppola
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Дата рождения
1 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актриса, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Биография Джиа Коппола
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Фильмография Джиа Коппола
Мейнстрим
драма
2020, США
5.0
Пало-Альто
драма
2013, США
6.0
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21 апреля 2021 14:56
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