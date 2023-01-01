Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полярный Полярный
Киноафиша Фильмы Полярный Полярный, 2019: актеры и роли
Polar Полярный 2019 / США / Германия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полярный, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юнас Окерлунд Jonas Åkerlund
В ролях
Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Кэтрин Уинник Кэтрин Уинник Katheryn Winnick Ванесса Хадженс Ванесса Хадженс Vanessa Hudgens Мэтт Лукас Мэтт Лукас Matt Lucas Роберт Мэйллет Инга Кадранел Inga Cadranel Руби О. Фи Ruby O. Fee Джош Круддас Джош Круддас Josh Cruddas
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
После новостей о смене гражданства: Тарасова ошарашила неожиданным заявлением
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше