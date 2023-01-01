Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебряные коньки Серебряные коньки
Киноафиша Фильмы Серебряные коньки Серебряные коньки, 2020: актеры и роли
Серебряные коньки 2020 / Россия
7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Серебряные коньки, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Локшин Михаил Локшин
В ролях
Федор Федотов Федор Федотов Софья Присс Софья Присс Sofia Priss Алексей Гуськов Алексей Гуськов Aleksei Guskov Юрий Колокольников Юрий Колокольников Северия Янушаускайте Северия Янушаускайте Severija Janusauskaite Кирилл Зайцев Кирилл Зайцев Юра Борисов Юра Борисов Yuriy Borisov Александра Ревенко Александра Ревенко Тимофей Трибунцев Тимофей Трибунцев Сергей Колтаков Сергей Колтаков Sergey Koltakov Дени Лаван Дени Лаван Denis Lavant Кэти Бэлтон Кэти Бэлтон Cathy Belton
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного
Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова
Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков
Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует
Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»
Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно
Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками
Самый скандальный фильм СССР: после выхода ленты даже умер режиссер
Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить
Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину
Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше