|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|The Grand Bakery
|Guy Farley
|3:16
|2
|Ice Skating (Clair De Lune)
|Guy Farley / Клод Дебюсси
|2:57
|3
|The Palace
|Guy Farley
|1:57
|4
|Alice Studies
|Guy Farley
|1:47
|5
|Ice Gang
|Guy Farley
|2:22
|6
|Secrets and Earrings
|Guy Farley
|3:45
|7
|Miss Jackson
|Guy Farley
|2:16
|8
|The Art of Stealing
|Guy Farley
|2:13
|9
|A Guilded Cage
|Guy Farley
|2:16
|10
|Ice Revellers
|Guy Farley
|1:56
|11
|Awakening
|Guy Farley
|1:11
|12
|The Sting
|Guy Farley
|2:30
|13
|Spiritual World
|Guy Farley
|5:29
|14
|Arkady's Fight
|Guy Farley
|3:15
|15
|Father
|Guy Farley
|1:48
|16
|Alice Escapes
|Guy Farley
|1:59
|17
|Ice Hustle
|Guy Farley
|2:46
|18
|Surrounded
|Guy Farley
|2:48
|19
|Alive
|Guy Farley
|3:47
|20
|Palace Escape
|Guy Farley
|2:50
|21
|Jump for Your Life
|Guy Farley
|2:40
|22
|The Wedding
|Guy Farley
|3:14
|23
|Family
|Guy Farley
|1:47
|24
|Love Theme
|Guy Farley
|2:46