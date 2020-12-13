Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дом удовольствий" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебряные коньки Серебряные коньки
Киноафиша Фильмы Серебряные коньки Отзывы о фильме «Серебряные коньки»
Серебряные коньки 2020 / Россия
8.1 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Серебряные коньки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Матвей (Федор Федотов) — лучший курьер кондитерского магазина «Ле гранд пирог». Самый быстрый он благодаря особенным серебряным конькам, привезенным его отцом много лет назад из Голландии. Но одним злополучным утром карьера юноши в службе доставки заканчивается: перекрытая дорога, опоздание к достопочтенному клиенту, ссора с начальством по возвращении. Не остается ничего, кроме как бродить по ярмарке, где Матвей знакомится с группой карманников под предводительством Алекса…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Люба Шик 13 декабря 2020, 11:58
Оценка
Еще раз бы сходила !!!
13 декабря 2020, 11:58 Ответить
w97503 15 декабря 2020, 20:25
Оценка
Отличный фильм, хороший кинозал+ абсолютно пустой , прям ВИП для двоих👍
15 декабря 2020, 20:25 Ответить
Александр Шибанов 18 декабря 2020, 10:39
Оценка
Отличное кино. Смотреть обязательно!
18 декабря 2020, 10:39 Ответить
Амрина Баталова-Шайдулина 18 декабря 2020, 23:35
Хорший романтическмй фильм . Декорации отличные ! Актеры тоже сыграли хорошо.
18 декабря 2020, 23:35 Ответить
User 19 декабря 2020, 20:27
Хороший добрый с красивыми людьми фильм
19 декабря 2020, 20:27 Ответить
User 19 декабря 2020, 22:26
Отличный просто 👍🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻шикарный фильм !!! Проревела весь фильм, была практически одна в зале, за исключением пары человек!
Очень советую к просмотру
Я под глубоким впечатлением ! От смысла и эффектов фильма, ведь не все так задевают за живое!🔥🎥✨👍🏻Всем рекомендую сходить
19 декабря 2020, 22:26 Ответить
Ксения 21 декабря 2020, 10:24
Была на съемках фильма, ждала его 2 года! Потрясающий, чудесный фильм! Алекс красавчик...
21 декабря 2020, 10:24 Ответить
Danil Fokin 25 декабря 2020, 13:14
Был уверен что будет как очередные российские фильмы, но положился на то что мы умеем снимать фильмы старого жанра, и не прогадал, фильм чудесный, посмотрю еще раз когда выйдет в цифровом варианте
25 декабря 2020, 13:14 Ответить
Анастасия Гоголюхина 25 декабря 2020, 21:10
Отличный фильм! Рекомендую!
25 декабря 2020, 21:10 Ответить
Наталия Петряшова 27 декабря 2020, 00:16
Очень качественный фильм:режиссура, игра актёров, декорации, настроение! С удовольствием посмотрела! Обязательно схожу ещё!
27 декабря 2020, 00:16 Ответить
poshehonec 27 декабря 2020, 01:54
Оценка
Красиво. Романтично. Но сюжет, конечно, ненаучно фантастичен. Красивая история, не без изьянов. Алекс - очень харизматичен! Князь - смешон... Главный герой - мягковат.
На один раз, на мой субьективный взгляд.
27 декабря 2020, 01:54 Ответить
Елена 2 января 2021, 16:37
Красивый фильм, но сценарий на троечку, скучновато
2 января 2021, 16:37 Ответить
Татьяна Шулякова 2 января 2021, 22:40
Затянуто очень. Красивые декорации.
2 января 2021, 22:40 Ответить
Ната Гусейнова 3 января 2021, 17:44
Фильм понравился очень! Шикарный Питер! Красивые актеры.Просмотрели на одном дыхании.Спасибо создателям🙏👍❤
3 января 2021, 17:44 Ответить
Роберт Кукушкин 3 января 2021, 19:32
Понравился.
3 января 2021, 19:32 Ответить
User 3 января 2021, 21:35
Отвратный фильм рекламирующий дурь и похоть! Откровенные сцены явно не для детей.
3 января 2021, 21:35 Ответить
Марина Очак-Вертий 3 января 2021, 22:02
Фильм обалденный! Ещё бы раз сходила даже. 😁
3 января 2021, 22:02 Ответить
Елена Пшибек 4 января 2021, 09:59
Прекрасный фильм!!! Трогательный, романтичный! Давно не получала такого удовольствия от просмотра! Всем рекомендую!!!
4 января 2021, 09:59 Ответить
Виктория Ionova 4 января 2021, 10:19
Не ведите детей младше 16 лет на фильм "Серебряные коньки". Написано 6+ явно не соответствует. Присутствует интимная сцена и бардель с девицами. Провалится сквозь землю пришли с детьми, а там такое. Фильм не скучный интересный, но не для детей. Как объяснить ребенку что девушка сбежала от родителей к воришкам и легла в постель голой с юношей которого знала 3 дня. И это втирают нашим детям как нормально. Да все очень красиво и костюмы и эпоху того времени показали и сюжет захватывает. Но дурацкие сцены с барделем просто допекли. Никита Михалков просто разочаровал. Пускай он своим правнукам покажет фильм где 6+
4 января 2021, 10:19 Ответить
Виктория Ionova 4 января 2021, 10:21
в ответ на сообщение User от 3 января 2021, 21:35
Обсолютно согласна. Пришли с детьми. Провалиться сквозь землю, когда показали интимную тему. Ушли
4 января 2021, 10:21 Ответить
podmosk 8 января 2021, 10:50
Отличная сказка! Чуть чуть затянута, но это впечатление не портит. И ещё порадовало, что нет вечно одних и тех же актёров! Спасибо!!!
8 января 2021, 10:50 Ответить
Елена Пожарская (Попова) 8 января 2021, 20:16
в ответ на сообщение Виктория Ionova от 4 января 2021, 10:19
Полностью согласна. Стыдно было смотреть с дочкой 7 лет
8 января 2021, 20:16 Ответить
Potekhin 13 февраля 2021, 21:01
Оценка
Смотреть увлекательно. Актёры играют очень хорошо. Предводитель воров - идейный борец против капитализма - просто супер! И Менделеев с чемоданом чудесный. Очень достоверно воспроизведены реалии и атмосфера России рубежа 19-го и 20-го веков. Но сюжет уж слишком сказочный, а особенно - развязка с неправдоподобным хэппи-эндом. Понятно, что это сделано специально в качестве рождественской сказки, и только в таком качестве этот фильм и стоит воспринимать.
13 февраля 2021, 21:01 Ответить
kudyakov_a 8 марта 2021, 13:07
Прекрасно снято и сыграно!!! Сказочная атмосфера! Особенно порадовало отсутствие однозначно "плохих" героев (чем часто грешат режиссеры). Но сам сюжет довольно прост и примитивен. Всё это снято было не раз.
8 марта 2021, 13:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 9 комментариев
Стоп-слово
Стоп-слово 4 комментария
Развод
Развод 2 комментария
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 4 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 44 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 47 комментариев
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 9 комментариев
До рассвета
До рассвета 33 комментария
Кукольник
Кукольник 6 комментариев
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» 2 комментария
Русалочка
Русалочка 5 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 2 комментария
Комната чудес
Комната чудес 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 47 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 35 комментариев
Король неба
Король неба 14 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Беглец
Беглец 3 комментария
Мег 2
Мег 2 8 комментариев
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями 1 комментарий
Барби
Барби 6 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 2 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 2 комментария
Элементарно
Элементарно 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 1 комментарий
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 1 комментарий
Флэш
Флэш 5 комментариев
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App