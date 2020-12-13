Наша рецензия

Матвей (Федор Федотов) — лучший курьер кондитерского магазина «Ле гранд пирог». Самый быстрый он благодаря особенным серебряным конькам, привезенным его отцом много лет назад из Голландии. Но одним злополучным утром карьера юноши в службе доставки заканчивается: перекрытая дорога, опоздание к достопочтенному клиенту, ссора с начальством по возвращении. Не остается ничего, кроме как бродить по ярмарке, где Матвей знакомится с группой карманников под предводительством Алекса…