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Кэти Бэлтон
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Актриса
Фильмография Кэти Бэлтон
Дурной глаз
триллер
2022, США
6.0
Омерта 6/12
боевик, триллер
2021, Финляндия
5.0
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
8.0
Меня зовут Эмили
драма
2015, Ирландия
6.0
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Серебряные коньки: от мечты до сказки. Рассказываем, как создавалась картина
10 декабря в российский прокат выходит приключенческий фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки». Создатели картины поделились воспоминаниями о съемках и рассказали о том, как большая и, казалось бы, несбыточная мечта эволюционировала в настоящее кино.
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8 декабря 2020 15:17
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