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Кэти Бэлтон
Кэти Бэлтон Cathy Belton
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Кэти Бэлтон

Cathy Belton

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Мисс Скарлет и Герцог 7.5
Мисс Скарлет и Герцог (2020)
Серебряные коньки 7.5
Серебряные коньки (2020)
Скрытые активы 7.1
Скрытые активы (2021)

Фильмография Кэти Бэлтон

Дурной глаз 6
Дурной глаз Nocebo
триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Скрытые активы 7.1
Скрытые активы
драма, криминал 2021, Ирландия/Бельгия/Канада
Омерта 6/12 5.4
Омерта 6/12 Omerta 6/12
боевик, триллер 2021, Финляндия
Мисс Скарлет и Герцог 7.5
Мисс Скарлет и Герцог
драма, криминал, детектив 2020, США
Серебряные коньки 7.5
Серебряные коньки Serebryanye konki
приключения, фэнтези 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Сама по себе 6.9
Сама по себе Herself
драма 2020, Ирландия
Женщина в белом 6.7
Женщина в белом
драма, триллер, детектив, мини-сериал 2018, Великобритания
Меня зовут Эмили 6.5
Меня зовут Эмили My Name Is Emily
драма 2015, Ирландия
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Новости о Кэти Бэлтон
Британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» продлен на четвертый сезон
Британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» продлен на четвертый сезон
Серебряные коньки: от мечты до сказки. Рассказываем, как создавалась картина
Серебряные коньки: от мечты до сказки. Рассказываем, как создавалась картина
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