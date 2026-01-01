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Кэти Бэлтон
Cathy Belton
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Персоны
Кэти Бэлтон
Кэти Бэлтон
Cathy Belton
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Мисс Скарлет и Герцог
(2020)
7.5
Серебряные коньки
(2020)
7.1
Скрытые активы
(2021)
Фильмография Кэти Бэлтон
6
Дурной глаз
Nocebo
триллер
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Скрытые активы
драма, криминал
2021, Ирландия/Бельгия/Канада
5.4
Омерта 6/12
Omerta 6/12
боевик, триллер
2021, Финляндия
7.5
Мисс Скарлет и Герцог
драма, криминал, детектив
2020, США
7.5
Серебряные коньки
Serebryanye konki
приключения, фэнтези
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Сама по себе
Herself
драма
2020, Ирландия
6.7
Женщина в белом
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2018, Великобритания
6.5
Меня зовут Эмили
My Name Is Emily
драма
2015, Ирландия
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Новости о Кэти Бэлтон
Британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» продлен на четвертый сезон
Серебряные коньки: от мечты до сказки. Рассказываем, как создавалась картина
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