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Ван Цзинчунь
Ван Цзинчунь
Wang Jingchun
О персоне
Фильмография
Ван Цзинчунь
Wang Jingchun
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Дата рождения
12 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Ваня Цзинчуня
Родился 12 февраля 1973 года. Синьцзян, Китай.
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Фильмография Ваня Цзинчуня
Прощай, сын мой
драма
2019, Китай
7.0
Тень
приключения, фэнтези, драма
2018, Китай / Гонконг
6.0
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