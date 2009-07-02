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Последняя поездка, 2009

2009 / Австралия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Маленкий мальчик путешествует по Австралии вместе с папой, которого разыскивает полиция.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 2 июля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Глендин Айвин
Глендин Айвин
В ролях
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Адам Морган
Том Рассел
Джон Брумптон
Все актеры и съемочная группа
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