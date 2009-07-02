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Последняя поездка
Last Ride
Последняя поездка, 2009
2009 / Австралия
Трейлер
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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О фильме
Маленкий мальчик путешествует по Австралии вместе с папой, которого разыскивает полиция.
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
2 июля 2009
Возраст
16+
Режиссер
Глендин Айвин
В ролях
Хьюго Уивинг
Адам Морган
Том Рассел
Джон Брумптон
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про детей
2 постера
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