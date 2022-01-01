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Тень Тень
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Ying / Shadow Тень 2018 / Китай / Гонконг
6.2 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Тень»

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Китай, третий век нашей эры. Страна разделена гражданскими войнами, маленькие княжества постоянно воюют между собой. Старший полководец царства У не боится предательского удара в спину, ведь у него есть слуга-двойник. Его собственная «тень». Пока хворый полководец трусливо прячется в подземелье и плетёт интриги, его тень живёт за хозяина полной жизнью. Участвует в военных походах и придворных церемониях. Убивает, спасает, влюбляется. У преданной Тени тоже есть маленькая мечта, но…

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