Наша рецензия

Китай, третий век нашей эры. Страна разделена гражданскими войнами, маленькие княжества постоянно воюют между собой. Старший полководец царства У не боится предательского удара в спину, ведь у него есть слуга-двойник. Его собственная «тень». Пока хворый полководец трусливо прячется в подземелье и плетёт интриги, его тень живёт за хозяина полной жизнью. Участвует в военных походах и придворных церемониях. Убивает, спасает, влюбляется. У преданной Тени тоже есть маленькая мечта, но…