«Тень»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич предупреждает, что новый фильм Чжана Имоу – вещь в себе

Китай, третий век нашей эры. Страна разделена гражданскими войнами, маленькие княжества постоянно воюют между собой. Старший полководец царства У не боится предательского удара в спину, ведь у него есть слуга-двойник. Его собственная «тень». Пока хворый полководец трусливо прячется в подземелье и плетёт интриги, его тень живёт за хозяина полной жизнью. Участвует в военных походах и придворных церемониях. Убивает, спасает, влюбляется. У преданной Тени тоже есть маленькая мечта, но что будет если эту мечту у неё отнять?

Пеплум Великого Барда все еще стучит в сердце Поднебесной, и 67-летний режиссёр Чжан Имоу - тот самый кардиолог из «пятой смены», которого приговорили отвечать перед всем человечеством за то, чтобы это многовековое сердце не сбилось с ритма. С большой силой приходит и большая ответственность. Доктор Чжан устал, да и пепел весь выдохся. Его остатки уже давно приходится мешать с боярышником, кровью рептилий и рисовальной тушью. Другой последователь Шекспира по фамилии Толкин писал, что любая история - это поздно или рано история падения. В истории Чжана Имоу этот момент еще не наступил.

«Тень»

Новый фильм Чжана - еще одна большая шекспировская история с необычным визуальным воплощением. На первый взгляд может показаться, картина снята на черно-белой плёнке, но это только иллюзия. Пытаясь передать эффект средневековой китайской живописи тушью, режиссер оставляет цвет только у человеческого тела. Одежды, декорации и струи дождя продемонстрируют, что у белого и черного есть не 50 оттенков, а целые сотни. Вот только поводом для сегодняшнего разговора станет совсем не живопись.

Мы привыкли смотреть китайское кино с позиций ребёнка, у которого еще не было в школе уроков истории, поэтому он воспринимает любой исторический сюжет как волшебную сказку или анекдот. «Давным-давно в далёкой стране жил царь, стороны той государь…» Этим грешит любая рецензия на китайские исторические блокбастеры. Полистайте отзывы на фильм Чжана Имоу «Тень» с кинофестиваля в Торонто, где состоялась международная премьера картины. Наверняка, вы увидите много общих слов, имена персонажей Император и Полководец, а также абстрактное наблюдение на тему китайской живописи тушью.

У меня для вас плохая новость: китайцам на вас тоже наплевать. Китайцы привыкли, что западный зритель не разбирается даже в собственной местечковой истории, поэтому попыток учить недорослей уму-разуму режиссеры поколения Чжана Имоу даже не предпринимают. Пытаясь разобраться в персонажах фильма «Тень», я с удивлением обнаружил, что мне, абстрактному не-китайскому зрителю, кажется, врут. Главный герой - генерал-заговорщик и хозяин двойника Цзин Чжоу - это полководец Чжоу Юй, которого совсем недавно у Джона Ву в «Битве у Красной Скалы» сыграл Тони Люн. Чтобы понять это - достаточно открыть китайскую Википедию. Но опять же - КИТАЙСКУЮ Википедию. Его жена Сяо Ай - это легендарная красавица Сяо Цяо, зловредный правитель Пэй Лян - император Сунь Цюань из царства У, а бородатый воитель с глефой Ян Цан - сам Гуан Юй, пять бронзовых статуэток которого стоят у автора этих строк по всем углам.

«Тень»

Возможно, вы сейчас скажете: какое это имеет значение, кому какое дело до китайской истории - и этим еще раз выставите себя тем самым неразумным первоклассником. Чжоу Юй и Гуан Юй - ключевые персонажи романа «Троецарствие», возможно, самой важной книги средневековой китайской литературы. По влиянию на современную массовую культуру её можно сравнить только с «Путешествием на Запад» или »Игрой престолов». То есть книгу читать даже необязательно, чтобы быть в курсе всех поворотов и знать кого убили на Красной Свадьбе, ведь отражения этих событий встречаются буквально на каждом шагу. В компьютерных играх, в комиксах, в манге, в аниме, музыкальных клипах, в мемах. История Чжоу Юя была, например, за последние годы в «Dynasty Warriors», в «School Wars», в «Kingdom».

Чтобы понять всю соль фильма «Тень» и оценить авторскую трактовку - надо хотя бы чуть-чуть разбираться в Троецарствии, но даже не надейтесь, что авторы картины вам в этом помогут. Для этого есть учителя в школе и воспитатели в яслях. Чжану Имоу платят не за ликбез.

Я не пытаюсь сейчас отпугнуть зрителей от этого фильма - ни в коем случае. Просто очень надеюсь, что в стране, где после выхода «Викинга» или «Скифа» каждый второй зритель внезапно оказывается диванным специалистом с безупречным знанием мировой истории, появятся люди, которые не поленятся прочитать пару коротких статей по истории Китая хотя бы в Википедии. Прочитают и скажут - вот оно как.