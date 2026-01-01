2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2019, США, боевик, фантастика
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, Россия, боевик, фантастика
2026, Россия, семейный, фэнтези
2008, США, фэнтези, мелодрама
2026, США, приключения, драма
2026, Россия, фэнтези, семейный
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, США, ужасы, триллер
2026, Россия, исторический, драма
3 капли на втулку — и в туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей
Огрызки восковых мелков забираю у сына и натираю как сыр: половину везу на дачу – выручают сразу в двух местах
Не спешите выбрасывать кривые-косые огурцы «уродцы»: участник «Битвы шефов» подсказал, что из них приготовить
«У нас колбасы с собой нет, но тест точно есть!»: без подсказки Шурика на 5/5 вопросов о комедиях Гайдая не ответить
«И тянутся города – тест в каждом из них бывал, да»: ответьте на 5 вопросов о поездах в советском кино, пока вагончик не тронулся
Если бы «Игру престолов», «Терминатора» и «Властелина колец» сняли в СССР: ИИ отправил культовых героев в 80-е (фото)
«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)
Впервые включил «Менталиста» в 2026-м году – убогое зрелище: ждал стильный детектив, но получил безвкусную жвачку – за что рейтинг 8.2?
Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»