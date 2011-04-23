Несносный Генри, 2011

Генри – не по годам развитый 11-летний мальчик, зачатый искусственно в чашке Петри и воспитанный матерью-одиночкой Патрицией. Он привык быть умнее всех своих сверстников, однако до сих пор не может ответить на один вопрос: кто его отец? Попытки Генри найти своего отца приводят его к доктору Славкину О'Харе, профессору университета, который принял решение вырастить свою юную дочь Одри в условиях психологического эксперимента, и пытается отдалить ее от всякого рода гендерных стереотипов. Патрисия начинает бояться, что потеряет сына, Одри желает, чтобы у нее вообще не было отца, а доктор О'Хара не знает, как сделать его дочь счастливой. И только Генри торжествует: кажется, он нашел идеальную семью…