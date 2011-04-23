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Несносный Генри Несносный Генри
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Jesus Henry Christ

Несносный Генри, 2011

2011 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Генри – не по годам развитый 11-летний мальчик, зачатый искусственно в чашке Петри и воспитанный матерью-одиночкой Патрицией. Он привык быть умнее всех своих сверстников, однако до сих пор не может ответить на один вопрос: кто его отец? Попытки Генри найти своего отца приводят его к доктору Славкину О'Харе, профессору университета, который принял решение вырастить свою юную дочь Одри в условиях психологического эксперимента, и пытается отдалить ее от всякого рода гендерных стереотипов. Патрисия начинает бояться, что потеряет сына, Одри желает, чтобы у нее вообще не было отца, а доктор О'Хара не знает, как сделать его дочь счастливой. И только Генри торжествует: кажется, он нашел идеальную семью… 

  • Этот фильм режиссера и сценариста Дэнниса Ли основан на его студенческой работе, одноименном короткометражном фильме, получившем премию Оскар в 2003 году. 
  • Кастинг проходил на месте съемок, в Торонто, чтобы сэкономить бюджет и получить налоговые льготы. Все актеры, кроме Майкла Шина и Тони Коллетт, из Торонто. Среди детей, найденных кастинг-директором, были Джейсон Спевак и Саманта Вайнштейн. Когда они прошли прослушивание, создатели поняли, что нашли того, кого нужно. 

Главному герою, мальчику Генри, 10 лет. Он пытается выразить протест матери, у которой довольно своеобразные феминистические взгляды. Генри отправляется на поиски своего биологического отца. Ему предстоит знакомство с разными людьми и приключения на выбранном пути. Сможет ли он найти отца? Поможет ли ему эта история в отношениях с матерью?

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 апреля 2011
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Дэннис Ли
В ролях
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Майкл Шин
Майкл Шин
Саманта Вайнштейн
Фрэнк Мур
Джейсон Спивак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Несносный Генри 2 постера
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Несносный Генри

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