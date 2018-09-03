«Тайная жизнь пингвинов»: Рецензия Киноафиши

Сила пингвинов

Аояма учится в четвертом классе, и он не по годам умен. Каждый день мальчик узнает что-то новое, дотошно все конспектирует и ведет отсчет дням до того заветного часа, когда он станет взрослым. Пока же его ждут занятия в школе, столкновения с местными хулиганами, не оставляющими в покое его лучшего друга, и доверительные разговоры с отцом. Правда, в это лето в жизни Аоямы произойдет нечто невообразимо странное, пугающее и одновременно чарующее, переворачивающее все с ног на голову и заставляющее принимать сложные и подчас довольно болезненные решения. А начнется все с появления в городе стаи пингвинов.

Кадр из фильма «Тайная жизнь пингвинов»

Прокатчики опять постарались: в название аниме от Исиды Хироясу прокралась отсылка как минимум к безудержной «Тайной жизни домашних животных» ‒ мультфильму Illumination Entertainment (компания, ответственная также за «Гадкого Я», «Зверопой» и др.), шедшему в российском прокате не так давно, чтобы о нем можно было бы забыть ‒ в 2016 году. Illumination выпустили смешную анимационную ленту со странными, но очень яркими и интересными персонажами и сценами, вызывающими реакцию в духе «Что здесь вообще происходит?». Тогда аниматоры подсматривали за буднями песиков, котиков и прочих очаровашек и шутили едва ли не каждом шагу. «Тайная жизнь домашних животных» оказалась уморительной зарисовкой на тему верности и преданности братьев наших меньших, а также их умилительных слабостей и хитростей, легших в основу огромного количества гифок и видео, заполонивших интернет.

Кадр из фильма «Тайная жизнь пингвинов»

История в аниме Исиды Хироясу идет другим путем. «Тайная жизнь пингвинов» сосредотачивается не на занятиях птиц, сокрытых от глаз назойливого человека, под прицел попадает оно – первое неловкое, стесняющееся самое себя чувство влюбленности и все, что так или иначе заявляет о себе, когда любовь впервые демонстрирует свою мощь, бесцеремонно ворвавшись в и без того насыщенные будни подростков. «Тайная жизнь пингвинов» удивительно метко и трогательно прорисовывает ревность, застенчивость, наивность, дружбу, которой мало быть просто дружбой, а на большее претендовать (пока что) страшно, и любовный многоугольник. В то же время здесь нет грязи, и это при том, что главный герой у Исиды Хироясу засматривается на девушек постарше. Этому аниме удается как-то ловко и легко уворачиваться от пошлостей и оставаться милым, даже когда с экрана звучат шутки, скажем так, о контурах женского тела. Тем не менее договоренности между Юрикой, иногда присматривающей за Аоямой, и его родителями все-таки требуют прояснения, по крайней мере, местами они явно напрашиваются.

Кадр из фильма «Тайная жизнь пингвинов»

«Тайная жизнь пингвинов» рисует мир, в котором детская игра, воображение, магия, любовь и наука переплелись настолько крепко, что отличить одно от другого становится крайне трудно (да и надо ли?). Фантазия в аниме Исиды Хироясу обзаводится силой способной преображать действительность, или же действительность оказывается изощренной фантазией, и сложнейшие загадки мироздания пленяют пытливый исследовательский ум, преисполненный любви и жажды открытий. Идеи эти, конечно, не очень-то оригинальны, но плодотворны, неисчерпаемы и используются в «Тайной жизни пингвинов» аккуратно и не самым предсказуемым образом. Не упускает лента возможность ненавязчиво напомнить об опасностях экологических проблем. При этом аниме Исиды Хироясу оборачивается едва ли не пронзительным стихотворением подростка, что находится в плену у своих чувств и мечтаний, но уже столкнулся с тем, что не все в этой жизни может контролировать и далеко не все его желания могут исполниться, какими бы заветными они ни были.

Елена Громова

В российском прокате с 6 сентября 2018 года

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