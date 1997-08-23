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Кана Кита
Кана Кита
Kana Kita
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Кана Кита
Kana Kita
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Дата рождения
23 августа 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Каны Кита
Родилась 23 августа 1997 года. Япония.
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Фильмография Каны Кита
Тайная жизнь пингвинов
анимация, аниме
2018, Япония
6.0
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