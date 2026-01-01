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Мисаки Куно
Misaki Kuno
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Персоны
Мисаки Куно
Мисаки Куно
Misaki Kuno
Дата рождения
19 января 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
9.2
Монолог фармацевта
(2023)
8.6
Ателье колдовских колпаков
(2026)
Билеты
8.4
Моб Психо 100
(2016)
Фильмография Мисаки Куно
Ателье колдовских колпаков
аниме , фэнтези
2026, Япония
Лепестки реинкарнации
боевик, аниме , фэнтези
2026, Япония
Шатер чародея
драма, приключения, аниме
2026, Япония
8.6
Ателье колдовских колпаков
Tongari bôshi no atorie
приключения, анимация, драма
2026, Япония
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Билеты
7
Дигимоны: Битбрейк
аниме , фантастика, боевик
2025, Япония
Мой отец — герой, моя мать — дух, а я переродилась их дочерью
приключения, аниме , фэнтези
2025, Япония
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7.3
Дораэмон: Истории о мире искусства Нобиты
Eiga Doraemon: Nobita no Esekai Monogatari
приключения, анимация, комедия
2025, Япония
5.6
Невероятный танк проходит подземелья: Танк, обладающий редким навыком выносливости 9999, был изгнан из геройской группы
аниме , фэнтези
2024, Япония
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