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Мисаки Куно Misaki Kuno
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Мисаки Куно

Misaki Kuno

Дата рождения
19 января 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник, Комедийный актёр

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Фильмография Мисаки Куно

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