Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайная жизнь пингвинов Тайная жизнь пингвинов
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь пингвинов Отзывы о мультфильме «Тайная жизнь пингвинов»
Penguin highway Тайная жизнь пингвинов 2018 / Япония
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Тайная жизнь пингвинов»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Аояма учится в четвертом классе, и он не по годам умен. Каждый день мальчик узнает что-то новое, дотошно все конспектирует и ведет отсчет дням до того заветного часа, когда он станет взрослым. Пока же его ждут занятия в школе, столкновения с местными хулиганами, не оставляющими в покое его лучшего друга, и доверительные разговоры с отцом. Правда, в это лето в жизни Аоямы произойдет нечто невообразимо странное, пугающее и одновременно чарующее, переворачивающее все с ног на голову и заставляющее…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Dmitriy Sidorovich 24 сентября 2018, 00:11
Оценка
Супериор. Ходил с детьми от 3 до 12. Обычно засыпаю на детских сеансах, а тут все два часа просидел на одном дыхании. Дети тоже не жаловались. Зал пустой одна-две компании возрастом от 16 до 20. Сначала подумал что они сеанс перепутали, потом понял что шли целенаправленно. Диалоги, герои, сюжет и озвучка - супер.
24 сентября 2018, 00:11 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 6 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 57 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 7 комментариев
Дорогие мама и папа 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App