Наша рецензия

Аояма учится в четвертом классе, и он не по годам умен. Каждый день мальчик узнает что-то новое, дотошно все конспектирует и ведет отсчет дням до того заветного часа, когда он станет взрослым. Пока же его ждут занятия в школе, столкновения с местными хулиганами, не оставляющими в покое его лучшего друга, и доверительные разговоры с отцом. Правда, в это лето в жизни Аоямы произойдет нечто невообразимо странное, пугающее и одновременно чарующее, переворачивающее все с ног на голову и заставляющее…