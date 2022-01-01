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Исида Хироясу
Исида Хироясу
Hiroyasu Ishida
О персоне
Фильмография
Исида Хироясу
Hiroyasu Ishida
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Дата рождения
3 июля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Исиды Хироясу
Родился 3 июля 1988 года. Япония.
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Фильмография Исиды Хироясу
Плавучий дом
приключения, анимация, драма
2022, Япония
0.0
Тайная жизнь пингвинов
анимация, аниме
2018, Япония
6.0
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