«Мир принадлежит тебе»: Рецензия Киноафиши

В гостях у жанра

Молодой тюфяк по имени Фарес (Карим Леклу) мечтает об одном – открыть свой бизнес по продаже мороженого в Африке. К сожалению, всё вокруг не даёт шансов на осуществление его мечты: он завяз в криминальной среде, общаясь с французскими бандитами, а его родная мать Дэни (Изабель Аджани) – та ещё воровка. Ради того, чтоб покончить с мелкой наркоторговлей и заняться своим легальным делом, он соглашается на одну последнюю сделку с совестью: ему предстоит поехать в Испанию и провернуть стандартный обмен «наркотики – деньги». Компанию ему составят двое темпераментных подростков, девушка, в которую он влюблен (Улайя Амамра), и приятель его мамы – излишне рефлексивный бандит Генри (Венсан Кассель). Разумеется, всё в какой-то момент пойдёт наперекосяк.

Кадр из фильма «Мир принадлежит тебе»

Трейлер обещал зрителям весёлую криминальную комедию с национальными звёздами, но в итоге мы получили фильм, который лучше всего описывается эпитетами «странный» и «нелепый». «Мир принадлежит тебе» (название отсылает к классике – «Лицу со шрамом») снял Ромен Гаврас, дебютировавший в режиссуре восемь лет назад с фильмом «Наш день придет» (Notre jour viendra), в котором, кстати, тоже играл Венсан Кассель. Но известен он в первую очередь как клипмейкер – трёхкратный номинант «Грэмми», снимавший клипы для Канье Уэста и рекламные ролики известных брендов вроде Adidas и Dior.

Кадр из фильма «Мир принадлежит тебе»

Обвинить «Мир принадлежит тебе» в плохом визуальном ряде невозможно – снят фильм как минимум неплохо, а моменты, где играет закадровая музыка, смотреть очень даже приятно. К сожалению, есть одно большое «но»: далеко не всегда качественно сделанная картинка делает кино хорошим. Несмотря на профессионализм режиссёра, это всё-таки более-менее мейнстримное произведение (пусть премьера и состоялась в этом году на Каннском кинофестивале в «Двухнедельнике режиссёров»), которое опирается на персонажей и сюжет. И здесь у Гавраса есть ощутимые проблемы – зрителю точно не захочется сопереживать ни одному из героев.

Кадр из фильма «Мир принадлежит тебе»

Главный герой – мямля и неудачник, невыразительный тихоня, находящийся в тени своей матери. Ему за тридцать, но живёт во власти её желаний, прихотей и своеобразного настроения. Что касается персонажа Изабель Аджани, то достаточно сложно проникнуться образом посредственной матери / стареющей магазинной воровки, которая может кинуть своего сына на деньги и вытирать ноги об своего бывшего любовника. Венсан Кассель выглядит наиболее симпатичным среди всех других бандитов фильма – он хотя бы не хам, наркоман или алкоголик: немолодой тихий бандит, легко ведущийся на всё, что ему скажут (так, благодаря конспирологическим видео на Youtube ему везде начинает мерещиться заговор иллюминатов). Подруга главного героя – сомнительного толка молодая девушка Ламия – занимается криминалом просто от того, что это весело и её бросил парень.

Кадр из фильма «Мир принадлежит тебе»

Сценарий фильма – неудачная попытка деконструировать жанр, который уже давно разобран и пересобран более талантливым людьми типа Гая Ричи: в итоге «Мир принадлежит тебе» проваливается между двух стульев – он недостаточно криминальный и не слишком комедийный. Да и говоря о Ромене Гавраса сложно отделаться от другого контекста – он сын известного режиссёра Коста-Гавраса («Дзета», «Пропавший без вести», «Музыкальная шкатулка»). Когда твой отец обладатель «Оскара», Золотой пальмовой ветви и президент Французской синематеки, нужно очень сильно постараться переплюнуть такие достижения. Увы и ах, «Мир принадлежит тебе» – посредственный образчик жанра, а Ромен Гаврас не обладает и десятой долей таланта своего именитого папы.

Марат Шабаев

В российском прокате с 13 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Мир принадлежит тебе»