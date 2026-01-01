Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Мунир Амамра
Mounir Amamra
Киноафиша
Персоны
Мунир Амамра
Мунир Амамра
Mounir Amamra
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.8
Романовы
(2018)
6.1
Вкус любви
(2022)
6.0
Мир принадлежит тебе
(2018)
Фильмография Мунир Амамра
6.1
Вкус любви
La dégustation
комедия, мелодрама
2022, Франция
Вампиры
драма, фэнтези
2020, Франция
6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал
2018, США
6
Мир принадлежит тебе
Le monde est à toi / The World is Yours
комедия, криминал
2018, Франция
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