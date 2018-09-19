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Мир принадлежит тебе Мир принадлежит тебе
Киноафиша Фильмы Мир принадлежит тебе Отзывы о фильме «Мир принадлежит тебе»
Le monde est à toi / The World is Yours Мир принадлежит тебе 2018 / Франция
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Мир принадлежит тебе»

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Наша рецензия

Молодой тюфяк по имени Фарес (Карим Леклу) мечтает об одном – открыть свой бизнес по продаже мороженого в Африке. К сожалению, всё вокруг не даёт шансов на осуществление его мечты: он завяз в криминальной среде, общаясь с французскими бандитами, а его родная мать Дэни (Изабель Аджани) – та ещё воровка. Ради того, чтоб покончить с мелкой наркоторговлей и заняться своим легальным делом, он соглашается на одну последнюю сделку с совестью: ему предстоит поехать в Испанию и провернуть…

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Катя Романова 19 сентября 2018, 22:22
Оценка
Актеры омерзительные.Смореть и блевать.Плюс ещё и титры!!перевода нет!посмотрели 20-ть минут и ушли.Пишу отзывы редко,но этим отзывом я не могла не поделиться!Не ходите,не мотайте себе нервы и не убивайте психику
19 сентября 2018, 22:22 Ответить
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