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Молодой тюфяк по имени Фарес (Карим Леклу) мечтает об одном – открыть свой бизнес по продаже мороженого в Африке. К сожалению, всё вокруг не даёт шансов на осуществление его мечты: он завяз в криминальной среде, общаясь с французскими бандитами, а его родная мать Дэни (Изабель Аджани) – та ещё воровка. Ради того, чтоб покончить с мелкой наркоторговлей и заняться своим легальным делом, он соглашается на одну последнюю сделку с совестью: ему предстоит поехать в Испанию и провернуть…