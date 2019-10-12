Трое братьев – гангстер, студент юрфака и впечатлительный подросток – пытаются свести концы с концами и извлечь уроки из своего опыта жизни в пригороде.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 36 минут
Год выпуска2019
Премьера онлайн12 октября 2019
Премьера в мире12 октября 2019
ПроизводствоLes Films Velvet, Srab Films
Banlieusards, Street Flow, Banlieusard, Banlieusards - Du hast die Wahl, Banliyö Çocukları, Bracia z przedmieść, Drabantbyliv, Flow callejero, Förortsbröder, Lähiön kasvatit, Những Cậu Bé Vùng Ngoại Ô, Suburbanos, Vita nella Banlieu, Στα βήματα του αδερφού, Жители пригородов, バンリューの兄弟