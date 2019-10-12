Оповещения от Киноафиши
Жители пригородов

Banlieusards 18+
О фильме

Трое братьев – гангстер, студент юрфака и впечатлительный подросток – пытаются свести концы с концами и извлечь уроки из своего опыта жизни в пригороде.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 октября 2019
Премьера в мире 12 октября 2019
Дата выхода
12 октября 2019 Мексика B-15
Производство Les Films Velvet, Srab Films
Другие названия
Banlieusards, Street Flow, Banlieusard, Banlieusards - Du hast die Wahl, Banliyö Çocukları, Bracia z przedmieść, Drabantbyliv, Flow callejero, Förortsbröder, Lähiön kasvatit, Những Cậu Bé Vùng Ngoại Ô, Suburbanos, Vita nella Banlieu, Στα βήματα του αδερφού, Жители пригородов, バンリューの兄弟
Режиссер
Кери Джеймс
Лейла Си
В ролях
Кери Джеймс
Джамме Диангана
Хлоя Жуанне
Бакари Диомбера
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
10 голосов
6.4 IMDb
