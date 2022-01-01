Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Карим Леклу
Карим Леклу
Karim Leklou
О персоне
Фильмография
Карим Леклу
Karim Leklou
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Карима Леклу
Родился 20 июня 1982 года. Севр, Франция.
Развернуть
Фильмография Карима Леклу
Невидимый мир
драма
2021, Бельгия
7.0
Мир принадлежит тебе
комедия, криминал
2018, Франция
5.0
Нас не догонят
драма, криминал
2018, Франция
5.0
Сука - судьба
драма
2017, Франция
5.0
Сирота
драма
2016, Франция
6.0
Анархисты
драма
2015, Франция
7.0
Жара
криминал
2015, Франция / Бельгия
6.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»