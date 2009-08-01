Menu
Country Japan
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1988
Online premiere 1 August 2009
World premiere 10 June 1988
Release date
26 June 2025 Russia Иноекино
16 October 1990 Australia
19 October 1988 Brazil
10 November 2023 Croatia
16 July 2025 Czechia
5 November 2020 Denmark
19 August 2020 France
9 May 1991 Germany
24 January 1991 Great Britain
24 January 1992 Hong Kong
10 June 1988 Italy T
16 July 1988 Japan
6 January 2024 Latvia N16
3 December 2021 Lithuania N-13
15 May 1992 Netherlands
11 July 1991 New Zealand M
15 December 2023 Poland
10 November 2023 Serbia
31 August 2017 South Korea 15
10 July 1992 Spain
4 September 2020 Sweden
24 June 2020 Taiwan, Province of China
3 July 2020 Thailand
19 October 1988 USA R
MPAA R
Budget 1,100,000,000 JPY
Worldwide Gross $3,406,700
Production Akira Committee Company Ltd., Akira Studio, TMS Entertainment
Also known as
Akira, Акира, 阿基拉, 亞基拉, Akira - アキラ, Akira: The Special Edition, Akira: Warrior of Light, Storm Boy, Ακίρα, Акіра, अकीरा, 아키라, 폭풍소년, アキラ, 光明戰士, 光明戰士阿基拉
Director
Katsuhiro Otomo
Cast
Mitsuo Iwata
Nozomu Sasaki
Mami Koyama
Tesshô Genda
Cast and Crew
7.9

7.9
19 votes
8 IMDb
Write review
old_falc 30 April 2023, 18:54
начале 80-х годов прошлого века в СССР появилась потрясающая новинка Японские Аниме (Корабль Призрак). Конечно, как всё новое - это было потрясающе.… Read more…
old_falc 30 April 2023, 18:53
начале 80-х годов прошлого века в СССР появилась потрясающая новинка - Японские Аниме (Корабль Призрак). Конечно, как всё новое - это было… Read more…
