Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мами Кояма
Mami Koyama
Киноафиша
Персоны
Мами Кояма
Мами Кояма
Mami Koyama
Дата рождения
17 января 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Рост
155 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.5
Монстр
(2004)
7.9
Обещанная Страна грез
(2019)
7.9
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги
(2024)
Фильмография Мами Кояма
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детский
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Спорт
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2021
2019
2018
2004
2001
1993
1991
1988
1980
1976
Все
13
Фильмы
5
Сериалы
8
Актриса
13
7.9
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги
Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi-
анимация, драма, спорт, аниме
2024, Япония
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.9
Городской охотник: Ангельская пыль
City Hunter: Angel Dust
боевик, анимация, комедия
2023, Япония
Смотреть трейлер
7.1
Магия святой всемогуща
аниме , фэнтези
2021, Япония
7.9
Обещанная Страна грез
аниме , ужасы, фантастика, боевик
2019, Япония
6.6
Дзюндзи Ито: Коллекция
аниме , ужасы
2018, Япония
8.5
Монстр
драма, аниме , криминал, ужасы
2004, Япония
6.8
Яблочное зернышко
Appurushido / Appleseed
боевик, анимация, фантастика, аниме
2004, Япония
Смотреть трейлер
7.9
Актриса тысячелетия
Sennen Joyu
анимация, аниме , драма
2001, Япония
7.1
Сны оружия
аниме , фантастика
1993, Япония
7.2
Уважаемый старший брат
драма, аниме
1991, Япония
7.9
Акира
Akira
анимация, аниме
1988, Япония
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези
1980, Япония
7.9
Кэнди, Кэнди
драма, аниме , детский
1976, Япония
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667