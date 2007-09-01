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Евангелион 1.0: Ты (не) один
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Evangerion shin gekijôban: Jo

Евангелион 1.0: Ты (не) один, 2007

2007 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Обрушившееся на Землю катастрофа названная «Вторым Ударом» погубила большую часть человечества. После многих лет ушедших на восстановление после этого ужасного бедствия, на человечество неожиданно нападают загадочные существа, называемые Ангелами. 14-летний подросток, Икари Синдзи, получает от отца, являющегося командующим секретной военной организации Nerv, приглашение в город-крепость Токио-3. Во время первого нападения Ангела, когда Синдзи прибывает в Токио-3 — отец требует от него, чтобы тот немедленно приступил к пилотированию Евангелиона, — человекоподобного робота, разработанного в режиме секретности. Синдзи испуган и отказывается сесть в машину. Но видя, что единственным человеком способным пилотировать её оказывается тяжело раненая Рэй Аянами, Синдзи соглашается занять место пилота.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 сентября 2007
Режиссер
Масаюки
В ролях
Мегуми Огата
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Котоно Мицуиши
Юрико Ямагучи
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Евангелион 1.0: Ты (не) один 2 постера
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