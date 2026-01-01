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Юрген Тонкель
Jürgen Tonkel
Киноафиша
Персоны
Юрген Тонкель
Юрген Тонкель
Jürgen Tonkel
Дата рождения
23 августа 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Юргена Тонкеля
Родилась 23 августа 1962 года. Хёэнрайн, Германия.
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Популярные фильмы
7.4
Кто раньше умрет, тот дольше останется мертвым
(2006)
7.1
Это чертово сердце
(2017)
6.3
Моя заветная мечта
(2011)
Фильмография Юргена Тонкеля
7.1
Это чертово сердце
Dieses bescheuerte Herz
драма, комедия
2017, Германия
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Моя заветная мечта
Der ganz große Traum
спорт, драма
2011, Германия
Смотреть трейлер
7.4
Кто раньше умрет, тот дольше останется мертвым
Wer fruher stirbt, ist langer tot
комедия
2006, Германия
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