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Фильмография
Надина Вриц
Nadine Wrietz
Киноафиша
Персоны
Надина Вриц
Надина Вриц
Nadine Wrietz
Дата рождения
27 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Надина Вриц
Родилась 27 января 1975 года. Берлин, Германия.
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Популярные фильмы
7.1
Это чертово сердце
(2017)
6.9
Оттенки греха
(2015)
Фильмография Надина Вриц
7.1
Это чертово сердце
Dieses bescheuerte Herz
драма, комедия
2017, Германия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Оттенки греха
драма, криминал, триллер
2015, Германия
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