«Это чертово сердце»: Рецензия Киноафиши

Жажда жизни

Ленни (Элиас ЭмБарек) «повезло»: его отец (Уве Пройс), детский кардиохирург, работающий по 18 часов 7 дней в неделю, оплачивает любые причуды горячо любимого сына. У парня есть крутое авто, доступ к банковскому счету родителя, и живет он в нехилом особняке, пусть и вместе с папой. Будни Ленни составляют бесчисленные вечеринки, каждую ночь он зависает в клубе и искать себя в профессии не собирается – жизнь ведь и так удалась. В общем, отцовское терпение когда-то должно было лопнуть. Чтобы получить доступ к деньгам родителя, Ленни вынужден стать «компаньоном» Дэвида (Филип Шварц) – пятнадцатилетнего подростка с тяжелым пороком сердца и другими заболеваниями. Мальчик проводит дни в хосписе и дома с мамой (Надина Вриц). Отец и старший брат не общаются с ним, хоть он и нуждается в их внимании и участии.

Кадр из фильма «Это чертово сердце»

«Это чертово сердце» Марка Ротемунда рисковало стать безудержной слезовыжималкой, без тени стеснения нажимающей на болевые точки зрителей, все-таки одним из главных героев фильма является неизлечимо больной подросток. Но драмеди Ротемунда удивительно аккуратно избегает острых углов и не давит на жалость. Лента основана на реальной истории и сконцентрирована не на болезни, а на жажде жизни, на тех подчас маленьких радостях, к которым люди так часто привыкают или самозабвенно превращают их в драму, а то и вовсе отбрасывают в сторону, пытаясь казаться умудренными опытом циниками.

Кадр из фильма «Это чертово сердце»

Радоваться покупкам и признаваться в чувствах к едва знакомому человеку? – Да ладно. Сценарий «Выть от энергозатратности шоппинга и переживать о том, что кто-то смачно пнет нас прямо в сердце, как только узнает об интересе к собственной персоне с нашей стороны» ‒ штука более распространенная. Но у Дэвида нет времени на такие хлопоты, каждый день и так может стать для него последним. И его пример показывает Ленни ценность момента и что такое осмысленный выбор жизненного пути.

Кадр из фильма «Это чертово сердце»

«Это чертово сердце» говорит также и о дружбе, об ответственности, о родительской заботе о ребенке, готовности матери посвятить свою жизнь дитю, ее силе и слабости, а еще об ошибках, которые папы и мамы иногда совершают, когда перебарщивают с опекой. Все эти темы вряд ли в ближайшие дни утратят актуальность и перестанут отзываться в зрительских сердцах. И тем не менее они не перекрывают того, что Ротемунд снял все-таки несколько неровное кино, не всегда удачно работающее со стереотипами и штампами, местами откровенно наивное и педантичное в проставлении галочек а-ля «выполнено» напротив каждого клише, то и дело появляющегося в кадре.

Кадр из фильма «Это чертово сердце»

Элиас ЭмБарек (Чем из «Турецкого для начинающих») играет этакого разгильдяя, усердно прожигающего жизнь и разбрасывающегося деньгами, но он словно только и ждет волшебного пенделя для того, чтобы взять себя в руки и стать примером для подражания. В целом актер не перегибает палку и не выдает фальшивых нот, но особого пространства для игры «Это чертово сердце» ему, как и другим, не дает, во многом из-за того, что характеры главных действующих лиц здесь прописаны грубо, а их слабости и переживания подаются нарочито. При этом о борьбе с самим собой говорить не приходится. Фильм Ротемунда не похож на историю о преображении, он ближе к едва ли не фантастической истории о добром парне, который застоялся на пороге психологической зрелости и вот-вот махнет рукой на свойственные ему причуды избалованного детины.

Кадр из фильма «Это чертово сердце»

Вместе с тем «Это чертово сердце» остается фильмом достаточно трогательным и злободневным, подчеркивающим то, как важно пытаться улучшать качество жизни тяжело больных людей, даже если шанса на полное выздоровление нет. Драмеди Ротемунда не рассыпается на бессильные взмахи руками и рыдания, а призывает учиться сострадать и радоваться простым вещам, не замыкаться на себе подобно Ленни до встречи с Дэвидом.

Елена Громова

В российском прокате с 19 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Это чертово сердце»