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Киноафиша Рецензии «Куриоса»: Рецензия Киноафиши

«Куриоса»: Рецензия Киноафиши

28 мая 2019 00:00
«Куриоса»: Рецензия Киноафиши

Петр Волошин сравнивает пикантную французскую драму с сыром камамбер.

«Куриоса» отправит нас во Францию конца XIX века, Пьер Луис (Нильс Шнайдер) — молодой поэт и гедонист — вертится в кругах девиц на выданье, с одной из которых, Мари (Ноэми Мерлан), у них наиболее очевидная взаимная симпатия. Но есть нюанс: друг Луиса Анри (Бенжамен Лаверн) оказывается (не без мухлежа) удачливее, и Мари в итоге выдают именно за Анри. Взаимная симпатия Пьера и Мари остаётся, да и муж в итоге оказывается совсем не брутальным ревнивцем, а покладистым подкаблучником. У героев завязывается порочная связь, ещё более порочная из-за прогрессивного хобби Пьера: он активно осваивает фотографию и, выражаясь грубым языком 2К19, собирает нюдсы своих девушек.

Производство мелодрам разной степени пикантности пора ввести в отдельную статью экспорта Французской республики. Подобно французскому вину или французскому сыру, французские любовные многоугольники в кино удовлетворяют потребность во французскости мира для тех, кому этой самой французскости не хватает. Фильмов таких в прокате немало: ещё теплится «Золотая молодёжь», не так давно проходил «Честный человек» — словом, и в России есть потребитель на такое кино, раз оно доходит до отечественных экранов.

Такие фильмы очень похожи. В них эмоции героев идут впереди разума, сами персонажи много рефлексируют на тему человеческих отношений, не особо сопротивляются разного рода соблазнам, мало заботятся о быте и всё делают красиво: смотрят, одеваются, курят и т.д. В таком кино может варьироваться степень откровенности, историческая эпоха, звёздность актёрского состава, но самое главное, что действительно влияет на качество, — смелость режиссёра, способного снимать не совсем в рамках жанра. «Куриоза» — не тот пример изобретательного кино, которое нарушает жанровые каноны, но при этом для зрителей, любящих французские чувственные мелодрамы, это то, что надо.

«Куриоса»: Рецензия Киноафиши
«Куриоса»

Фильм вдохновлён (именно вдохновлён, не основан) на реальной истории. Пьер Луис и Мари де Ренье — реальные личности, первый прославился амурезными стихами и античными стилизациями, Мари же под псевдонимом Жерар д'Увиль известна как автор любовных романов. Однако «Куриоса» не о творчестве, это фильм именно об отношениях. Несмотря на то, что в итоге именно творчество становится для героев продуктивным способом осознать себя и свои отношения, именно внешняя сторона отношений преобладает в фильме — с яркими ссорами и страстными примирениями, скандалами и истериками.

Единственным не то что бы оригинальным (это уже было как минимум в «Марии-Антуанетте» и «Больнице Никербокер»), но необычным (при этом сработавшим) приёмом стало использование современной музыки в саундтреке: оказывается, что аналоговые синтезаторы и синти-поп вполне сочетаются с корсетами и шейными платками.

Для кого-то камамбер – изысканное и пикантное кушанье, за которое можно отдать любые деньги. Для кого-то он — странный кусок неясной субстанции, воняющий то ли грязными ногами, то ли бабушкиным лифчиком. Камамбер от этого не меняется, всё в глазах смотрящего (а вернее — в носу нюхающего). С жанровым кино примерно всё так же. Есть группа людей, которым особо и рекламировать фильм не надо, они и без того до него дойдут, и есть те, кому он не сдался в принципе — этих людей тоже можно понять. Именно так дело обстоит и с «Куриосой».

Петр Волошин

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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