«Куриоса»: Рецензия Киноафиши

«Куриоса» отправит нас во Францию конца XIX века, Пьер Луис (Нильс Шнайдер) — молодой поэт и гедонист — вертится в кругах девиц на выданье, с одной из которых, Мари (Ноэми Мерлан), у них наиболее очевидная взаимная симпатия. Но есть нюанс: друг Луиса Анри (Бенжамен Лаверн) оказывается (не без мухлежа) удачливее, и Мари в итоге выдают именно за Анри. Взаимная симпатия Пьера и Мари остаётся, да и муж в итоге оказывается совсем не брутальным ревнивцем, а покладистым подкаблучником. У героев завязывается порочная связь, ещё более порочная из-за прогрессивного хобби Пьера: он активно осваивает фотографию и, выражаясь грубым языком 2К19, собирает нюдсы своих девушек.

Производство мелодрам разной степени пикантности пора ввести в отдельную статью экспорта Французской республики. Подобно французскому вину или французскому сыру, французские любовные многоугольники в кино удовлетворяют потребность во французскости мира для тех, кому этой самой французскости не хватает. Фильмов таких в прокате немало: ещё теплится «Золотая молодёжь», не так давно проходил «Честный человек» — словом, и в России есть потребитель на такое кино, раз оно доходит до отечественных экранов.

Такие фильмы очень похожи. В них эмоции героев идут впереди разума, сами персонажи много рефлексируют на тему человеческих отношений, не особо сопротивляются разного рода соблазнам, мало заботятся о быте и всё делают красиво: смотрят, одеваются, курят и т.д. В таком кино может варьироваться степень откровенности, историческая эпоха, звёздность актёрского состава, но самое главное, что действительно влияет на качество, — смелость режиссёра, способного снимать не совсем в рамках жанра. «Куриоза» — не тот пример изобретательного кино, которое нарушает жанровые каноны, но при этом для зрителей, любящих французские чувственные мелодрамы, это то, что надо.

«Куриоса»

Фильм вдохновлён (именно вдохновлён, не основан) на реальной истории. Пьер Луис и Мари де Ренье — реальные личности, первый прославился амурезными стихами и античными стилизациями, Мари же под псевдонимом Жерар д'Увиль известна как автор любовных романов. Однако «Куриоса» не о творчестве, это фильм именно об отношениях. Несмотря на то, что в итоге именно творчество становится для героев продуктивным способом осознать себя и свои отношения, именно внешняя сторона отношений преобладает в фильме — с яркими ссорами и страстными примирениями, скандалами и истериками.

Единственным не то что бы оригинальным (это уже было как минимум в «Марии-Антуанетте» и «Больнице Никербокер»), но необычным (при этом сработавшим) приёмом стало использование современной музыки в саундтреке: оказывается, что аналоговые синтезаторы и синти-поп вполне сочетаются с корсетами и шейными платками.

Для кого-то камамбер – изысканное и пикантное кушанье, за которое можно отдать любые деньги. Для кого-то он — странный кусок неясной субстанции, воняющий то ли грязными ногами, то ли бабушкиным лифчиком. Камамбер от этого не меняется, всё в глазах смотрящего (а вернее — в носу нюхающего). С жанровым кино примерно всё так же. Есть группа людей, которым особо и рекламировать фильм не надо, они и без того до него дойдут, и есть те, кому он не сдался в принципе — этих людей тоже можно понять. Именно так дело обстоит и с «Куриосой».

Петр Волошин