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Sex Doll Sex Doll
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Sex Doll

Sex Doll, 2016

2016 / Франция / Великобритания
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Автором сценария и режиссёром фильма «Sex Doll» является номинантка на «Золотую пальмовую ветвь» Сильви Веред («Исповедь сына века», «Стелла»). В картине снялись известные в Европе актёры. Исполнительница главной роли, Хафсия Херцы, снималась у Абделатифа Кешиша в картине «Кус-Кус и Барабулька», за что даже получила «Золотого льва». А например, для Эша Стайместа роль в «Sex Doll» – дебютная. Также в ленте приняли участие Кароль Роше («Полисс»), Поль Ами («Телохранитель», «Борджиа») и другие.

Картина «Sex Doll» расскажет непростую историю одной девушки. Она работает там, куда нечасто ступает нога приличного человека. Её клиентами являются обеспеченные мужчины, благодаря которым Вирджиния добилась финансовой независимости. Однако у девушек лёгкого поведения редко появляется шанс по-настоящему влюбиться, только если только ты не Джулия Робертс, которая встретила Ричарда Гира. Но тут появляется Руперт, который готов на что угодно, дабы вытащить свою любимую из этого царства порока.

- Бюджет картины составил 2,5 миллиона евро

- Фильм «Sex Doll» стал дебютом в кино для модели Эша Стайместа

- Картина снималась в 2015 году в Лондоне и окрестностях города

- Актёры Хафсия Херци и Поль Ами играли вместе в ленте «За сигаретами»

- «Sex Doll» - это седьмой совместный проект режиссёра Сильви Веред и актрисы Кароль Роше. До этого они сотрудничали на съёмках таких фильмов, как «Брат», «Женская любовь», «Принцессы», «Стелла», «Скорпион», «Исповедь сына века» 

Место действия современной сказки о любви — темная сторона Лондона, своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения. Вирджиния — молодая, невероятно красивая и независимая француженка. Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с состоятельными мужчинами за большие деньги.

Вирджиния сумела заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору, пока она не встретила его. Руперт — юный и дерзкий. Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой подруги. Его цель — спасти Вирджинию от унижения, опасности и презрения, ставших для нее нормой.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера онлайн 11 февраля 2018
Премьера в мире 7 декабря 2016
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Сильви Веред
Сильви Веред
В ролях
Афсия Эрси
Афсия Эрси
Эш Стаймест
Эш Стаймест
Кароль Роше
Кароль Роше
Поль Ами
Поль Ами
Джоэль Коисси
Джоэль Коисси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Sex Doll 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
«Sex Doll» – это тусовки без веселья, ужин без аппетита и секс без музыки. Это жизнь высококлассной проститутки Вирджинии, полная одиночества, унижения и социального неприятия. Грустный и уставший взгляд выдают в ней человека, застрявшего в петле между гостиницами и дорогими коттеджами, редкими вылазками в клуб и бесконечной рефлексией. Пока однажды ее пространственно-временную рутину не нарушает Руперт, у которого такая же печаль в глазах. Так две меланхолии пытаются спасти…
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