Sex Doll, 2016

Автором сценария и режиссёром фильма «Sex Doll» является номинантка на «Золотую пальмовую ветвь» Сильви Веред («Исповедь сына века», «Стелла»). В картине снялись известные в Европе актёры. Исполнительница главной роли, Хафсия Херцы, снималась у Абделатифа Кешиша в картине «Кус-Кус и Барабулька», за что даже получила «Золотого льва». А например, для Эша Стайместа роль в «Sex Doll» – дебютная. Также в ленте приняли участие Кароль Роше («Полисс»), Поль Ами («Телохранитель», «Борджиа») и другие.

Картина «Sex Doll» расскажет непростую историю одной девушки. Она работает там, куда нечасто ступает нога приличного человека. Её клиентами являются обеспеченные мужчины, благодаря которым Вирджиния добилась финансовой независимости. Однако у девушек лёгкого поведения редко появляется шанс по-настоящему влюбиться, только если только ты не Джулия Робертс, которая встретила Ричарда Гира. Но тут появляется Руперт, который готов на что угодно, дабы вытащить свою любимую из этого царства порока.