Sex Doll, 2016

Автором сценария и режиссёром фильма «Sex Doll» является номинантка на «Золотую пальмовую ветвь» Сильви Веред («Исповедь сына века», «Стелла»). В картине снялись известные в Европе актёры. Исполнительница главной роли, Хафсия Херцы, снималась у Абделатифа Кешиша в картине «Кус-Кус и Барабулька», за что даже получила «Золотого льва». А например, для Эша Стайместа роль в «Sex Doll» – дебютная. Также в ленте приняли участие Кароль Роше («Полисс»), Поль Ами («Телохранитель», «Борджиа») и другие.
Картина «Sex Doll» расскажет непростую историю одной девушки. Она работает там, куда нечасто ступает нога приличного человека. Её клиентами являются обеспеченные мужчины, благодаря которым Вирджиния добилась финансовой независимости. Однако у девушек лёгкого поведения редко появляется шанс по-настоящему влюбиться, только если только ты не Джулия Робертс, которая встретила Ричарда Гира. Но тут появляется Руперт, который готов на что угодно, дабы вытащить свою любимую из этого царства порока.
- Бюджет картины составил 2,5 миллиона евро
- Фильм «Sex Doll» стал дебютом в кино для модели Эша Стайместа
- Картина снималась в 2015 году в Лондоне и окрестностях города
- Актёры Хафсия Херци и Поль Ами играли вместе в ленте «За сигаретами»
- «Sex Doll» - это седьмой совместный проект режиссёра Сильви Веред и актрисы Кароль Роше. До этого они сотрудничали на съёмках таких фильмов, как «Брат», «Женская любовь», «Принцессы», «Стелла», «Скорпион», «Исповедь сына века»
Место действия современной сказки о любви — темная сторона Лондона, своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения. Вирджиния — молодая, невероятно красивая и независимая француженка. Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с состоятельными мужчинами за большие деньги.
Вирджиния сумела заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору, пока она не встретила его. Руперт — юный и дерзкий. Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой подруги. Его цель — спасти Вирджинию от унижения, опасности и презрения, ставших для нее нормой.