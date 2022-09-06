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Постер фильма Сент-Омер
6.1
Киноафиша Фильмы Сент-Омер
6.1

Сент-Омер

, 2022
Saint Omer
Франция / драма / 18+
Постер фильма Сент-Омер
6.1

О фильме

30-летняя писательница Рама присутствует на суде над Лоранс Коли — молодой женщиной, обвиняемой в убийстве полуторагодовалой дочери, которую она оставила на пляже во время прилива.

В ролях

Орелия Пети
Орелия Пети
Maître Vaudenay
Валери Древиль
La Présidente du tribunal
Кайидзе Кагаме
Rama
Гусляги Маланга
Гусляги Маланга
Laurence Coly
Салих Сигирчи
Ксавье Мали
Luc Dumontet
Роберт Кантарелла
L'avocat général
Салимата Камате
Odile Diatta
Thomas de Pourquery
Adrien
Adama Diallo Tamba
Seynabou
Mariam Diop
Khady
Режиссер Элис Диоп
Сценарист Элис Диоп, Amrita David, Мари Ндьяй, Зои Галерон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 октября 2022
Премьера в мире 6 сентября 2022
Дата выхода
25 мая 2023 Австралия M
30 ноября 2022 Бельгия
3 февраля 2023 Великобритания 12A
9 марта 2023 Германия 12
20 апреля 2023 Греция
8 июня 2023 Дания
3 февраля 2023 Ирландия
24 февраля 2023 Испания
7 декабря 2022 Италия
16 марта 2023 Литва N16
9 февраля 2023 Нидерланды
15 сентября 2023 Польша
2 июня 2023 Румыния
13 января 2023 США
19 октября 2023 Сербия
9 июня 2023 Тайвань
23 ноября 2022 Франция
12 октября 2023 Черногория
30 ноября 2023 Чехия
30 ноября 2022 Швейцария
24 апреля 2023 Швеция
14 июля 2023 Япония G
MPAA PG-13
Сборы в мире $953 502
Производство Srab Films, Arte France Cinéma, Pictanovo
Другие названия
Saint Omer, Saint Omer: El pueblo contra Laurence Coly, Saint-Omer, Sent Omer, Σεντ Ομέρ, Сент-Омер, 생토메르, サントメール ある被告, 圣奥梅尔, 母罪假定, 聖奧梅爾殺嬰案, サントメール　ある被告, เธอนั้นหรือคือหญิงบาป

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 31 августа 2022

Отзывы о фильме

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