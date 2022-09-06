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30-летняя писательница Рама присутствует на суде над Лоранс Коли — молодой женщиной, обвиняемой в убийстве полуторагодовалой дочери, которую она оставила на пляже во время прилива.
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