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На границе миров На границе миров
Киноафиша Фильмы На границе миров Отзывы о фильме «На границе миров»
Gräns / Border На границе миров 2018 / Швеция / Дания
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «На границе миров»

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Наша рецензия

Тина (Ева Меландер) работает на таможне. Ей не нужно досматривать каждого прошедшего мимо, дабы определить, провозит ли он что-то запрещенное. Женщина чувствует запах человеческих эмоций и переживаний, и этого ей достаточно, чтобы вычислить в толпе нарушителя. Другой вопрос, что, кроме необычного обоняния, у нее еще и необычная внешность: тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные маленькие глаза, искривленный массивный нос и проблемные зубы. Она стесняется того, как выглядит, но отношение…

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dotaspb87 29 октября 2018, 09:29
Оценка
Если забыть тот факт , что троллей не бывает, а представить что они есть, то фильм смотреть можно. 6-7 баллов в зависимости от отношения к троллям))))
29 октября 2018, 09:29 Ответить
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