Наша рецензия

Тина (Ева Меландер) работает на таможне. Ей не нужно досматривать каждого прошедшего мимо, дабы определить, провозит ли он что-то запрещенное. Женщина чувствует запах человеческих эмоций и переживаний, и этого ей достаточно, чтобы вычислить в толпе нарушителя. Другой вопрос, что, кроме необычного обоняния, у нее еще и необычная внешность: тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные маленькие глаза, искривленный массивный нос и проблемные зубы. Она стесняется того, как выглядит, но отношение…