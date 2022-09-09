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Постер фильма Без медведей
7.3
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7.3

Без медведей

, 2022
Khers nist
Иран / драма / 18+
Постер фильма Без медведей
7.3

О фильме

Две любовные истории, в которых влюблённым мешают общественные стереотипы, суеверия и само государство.

В ролях

Джафар Панахи
Джафар Панахи
Jafar Panahi
Naser Hashemi
Village Cheif (Kadkhoda)
Vahid Mobasseri
Ghanbar
Bakhtiyar Panjeei
Bakhtiar
Mina Kavani
Zara
Narges Delaram
Ghanbar's mother (Madar_e Ghanbar)
Reza Heidari
Reza
Javad Siyahi
Jacob (Yaghoub)
Yousef Soleymani
Jacob's uncle (Amou_ye Yaghoub)
Amir Davari
Solduz
Режиссер Джафар Панахи
Сценарист Джафар Панахи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 марта 2023
Премьера в мире 9 сентября 2022
Дата выхода
1 декабря 2023 Болгария
11 мая 2023 Бразилия 12
11 ноября 2022 Великобритания 12A
13 апреля 2023 Гонконг IIA
9 марта 2023 Греция
29 ноября 2022 Индонезия
12 мая 2023 Испания
6 октября 2022 Италия
1 декабря 2023 Кыргызстан
11 марта 2023 Латвия N16
16 марта 2023 Литва N16
1 декабря 2023 Польша
1 декабря 2023 Таджикистан
1 декабря 2023 Узбекистан
10 марта 2023 Финляндия
4 января 2023 Франция
10 января 2024 Южная Корея
Сборы в мире $1 196 288
Производство JP Production
Другие названия
Khers nist, No Bears, Aucun ours, Brez medvedov, Ei karhuja, Ei ühtki karu, Engir birnir, Gli orsi non esistono, Ingen bjørner, Los osos no existen, Niedźwiedzie nie istnieją, No hay osos, Sem Ursos, Ursos Não Há, Αρκούδες δεν υπάρχουν, Без медведей, Без мечки, 노 베어스, 伊朗無熊無懼, 无熊之境, 熊は、いない, 這裡沒有熊

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 29 декабря 2022

Отзывы о фильме

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