Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Две любовные истории, в которых влюблённым мешают общественные стереотипы, суеверия и само государство.
|1 декабря 2023
|Болгария
|11 мая 2023
|Бразилия
|12
|11 ноября 2022
|Великобритания
|12A
|13 апреля 2023
|Гонконг
|IIA
|9 марта 2023
|Греция
|29 ноября 2022
|Индонезия
|12 мая 2023
|Испания
|6 октября 2022
|Италия
|1 декабря 2023
|Кыргызстан
|11 марта 2023
|Латвия
|N16
|16 марта 2023
|Литва
|N16
|1 декабря 2023
|Польша
|1 декабря 2023
|Таджикистан
|1 декабря 2023
|Узбекистан
|10 марта 2023
|Финляндия
|4 января 2023
|Франция
|10 января 2024
|Южная Корея