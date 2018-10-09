«На границе миров»: Рецензия Киноафиши
Тина (Ева Меландер) работает на таможне. Ей не нужно досматривать каждого прошедшего мимо, дабы определить, провозит ли он что-то запрещенное. Женщина чувствует запах человеческих эмоций и переживаний, и этого ей достаточно, чтобы вычислить в толпе нарушителя. Другой вопрос, что, кроме необычного обоняния, у нее еще и необычная внешность: тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные маленькие глаза, искривленный массивный нос и проблемные зубы. Она стесняется того, как выглядит, но отношение Тины к себе и к окружающему миру изменится, когда на пункте таможенного контроля появится Вурэ (Ээро Милонофф), внешне так похожий на нее.
Режиссером «На границе миров» стал иранец Али Аббаси, работающий в Швеции. Его предыдущий полный метр – хоррор «Шелли» ‒ был представлен на Берлинском кинофестивале в 2016 и получил благосклонные отзывы критиков. Премьера «На границе миров» прошла в этом году в Каннах. Незамеченной картина не осталась. Новая работа Али Аббаси получила премию «Особый взгляд». Сквозным мотивом в двух кинолентах режиссера становится тема «взрослые-дети». В «Шелли» взрослые были напуганы появлением ребенка в их жизни: суррогатная мать и биологические родители малыша сходят с ума на глазах у зрителя, и остается так и не ясно насколько в их помешательстве виновата новорожденная. Аббаси не нафаршировал фильм скримерами, а прошелся по тонкому льду страхов и опасений, мечтаний и суеверий.
В «На границе миров» ребенок уже не таит в себе опасности для взрослых – дети сами становятся крайне уязвимы. Их судьбы беспощадно рушат, и остается лишь гадать, как могла бы сложиться чья-то жизнь не будь некоторые взрослые монстрами. Аббаси не стремится вывести насилие на экран и не делает именно насилие главным героем своего фильма, хотя и указывает с ужасом, что жесткость порождает жестокость. В конечном счете, в его работе нашлось место и для удивительно трогательного изображения зарождающейся влюбленности и даже для юмористических зарисовок. Но все же гнетущее напряжение в «На границе миров» никогда не уходит в тень, оно не дает забыть о себе и на фоне красоты леса, по которому бродит Тина. А ведь съемки лесного массива здесь впечатляющие – это лес из древних преданий и сказок, наполненный магией, чарующей и пугающей одновременно. Оператор Надим Карлсен работает едва ли не на тактильном уровне – он передает насыщенные оттенки листвы, прохладу и мягкость мха.
За основу «На границе миров» взят рассказ Юна Айвиде Линдквиста («Впусти меня»). Режиссер, работавший над сценарием с Изабеллой Эклёф, не воспроизводит на экране текст Линдквиста дословно, фактически он заостряет вопросы, звучащие в рассказе, и делает бинарные разграничения еще более проблематичными. Тина оказывается на пересечении множества границ. То, что она работает на таможне, метафора, конечно, лобовая, но в фильме она выглядит оправданной и срабатывает даже мощнее, чем в рассказе шведского писателя. Перед героиней Евы Меландер вновь и вновь ставится проблема идентичности, и у Аббаси она напрямую связана с вопросом о личной ответственности и сострадании.
«На границе миров» начинается как история любви, побеждающей предрассудки, освобождающей и учащей быть в мире с самим собой. Но этот фильм идет дальше, он обходит подводные камни кинолент, где в целом немаловажные вещи оборачиваются крикливыми лозунгами и теряют остроту, вызывая подчас раздражение от топорности высказывания. Аббаси удерживает в кадре сложность проблемы сосуществования миров разных, затянутых в бесконечную вражду, и не дает забыть о ее цене – страдании невинных жертв. В его фильме нет пафоса, нет показного нравоучения и готовых решений. «На границе миров» словно сдирает пластырь с незажившей раны и рассматривает разрез, понимая, что выздоровление вероятно, как вероятно и осложнение.
Елена Громова
В российском прокате с 25 октября 2018 года
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