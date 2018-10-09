«На границе миров»: Рецензия Киноафиши

Не параллельные

Тина (Ева Меландер) работает на таможне. Ей не нужно досматривать каждого прошедшего мимо, дабы определить, провозит ли он что-то запрещенное. Женщина чувствует запах человеческих эмоций и переживаний, и этого ей достаточно, чтобы вычислить в толпе нарушителя. Другой вопрос, что, кроме необычного обоняния, у нее еще и необычная внешность: тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные маленькие глаза, искривленный массивный нос и проблемные зубы. Она стесняется того, как выглядит, но отношение Тины к себе и к окружающему миру изменится, когда на пункте таможенного контроля появится Вурэ (Ээро Милонофф), внешне так похожий на нее.

Кадр из фильма «На границе миров»

Режиссером «На границе миров» стал иранец Али Аббаси, работающий в Швеции. Его предыдущий полный метр – хоррор «Шелли» ‒ был представлен на Берлинском кинофестивале в 2016 и получил благосклонные отзывы критиков. Премьера «На границе миров» прошла в этом году в Каннах. Незамеченной картина не осталась. Новая работа Али Аббаси получила премию «Особый взгляд». Сквозным мотивом в двух кинолентах режиссера становится тема «взрослые-дети». В «Шелли» взрослые были напуганы появлением ребенка в их жизни: суррогатная мать и биологические родители малыша сходят с ума на глазах у зрителя, и остается так и не ясно насколько в их помешательстве виновата новорожденная. Аббаси не нафаршировал фильм скримерами, а прошелся по тонкому льду страхов и опасений, мечтаний и суеверий.

Кадр из фильма «На границе миров»

В «На границе миров» ребенок уже не таит в себе опасности для взрослых – дети сами становятся крайне уязвимы. Их судьбы беспощадно рушат, и остается лишь гадать, как могла бы сложиться чья-то жизнь не будь некоторые взрослые монстрами. Аббаси не стремится вывести насилие на экран и не делает именно насилие главным героем своего фильма, хотя и указывает с ужасом, что жесткость порождает жестокость. В конечном счете, в его работе нашлось место и для удивительно трогательного изображения зарождающейся влюбленности и даже для юмористических зарисовок. Но все же гнетущее напряжение в «На границе миров» никогда не уходит в тень, оно не дает забыть о себе и на фоне красоты леса, по которому бродит Тина. А ведь съемки лесного массива здесь впечатляющие – это лес из древних преданий и сказок, наполненный магией, чарующей и пугающей одновременно. Оператор Надим Карлсен работает едва ли не на тактильном уровне – он передает насыщенные оттенки листвы, прохладу и мягкость мха.

Кадр из фильма «На границе миров»

За основу «На границе миров» взят рассказ Юна Айвиде Линдквиста («Впусти меня»). Режиссер, работавший над сценарием с Изабеллой Эклёф, не воспроизводит на экране текст Линдквиста дословно, фактически он заостряет вопросы, звучащие в рассказе, и делает бинарные разграничения еще более проблематичными. Тина оказывается на пересечении множества границ. То, что она работает на таможне, метафора, конечно, лобовая, но в фильме она выглядит оправданной и срабатывает даже мощнее, чем в рассказе шведского писателя. Перед героиней Евы Меландер вновь и вновь ставится проблема идентичности, и у Аббаси она напрямую связана с вопросом о личной ответственности и сострадании.

Кадр из фильма «На границе миров»

«На границе миров» начинается как история любви, побеждающей предрассудки, освобождающей и учащей быть в мире с самим собой. Но этот фильм идет дальше, он обходит подводные камни кинолент, где в целом немаловажные вещи оборачиваются крикливыми лозунгами и теряют остроту, вызывая подчас раздражение от топорности высказывания. Аббаси удерживает в кадре сложность проблемы сосуществования миров разных, затянутых в бесконечную вражду, и не дает забыть о ее цене – страдании невинных жертв. В его фильме нет пафоса, нет показного нравоучения и готовых решений. «На границе миров» словно сдирает пластырь с незажившей раны и рассматривает разрез, понимая, что выздоровление вероятно, как вероятно и осложнение.

Елена Громова

В российском прокате с 25 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «На границе миров»