По словам Гая Ричи, «Шерлок Холмс 3» зависит от Роберта Дауни — младшего

Разговоры о «Шерлоке Холмсе 3» ведутся уже очень давно, однако перейти от слов к делу никак не удается. В недавнем интервью для Collider режиссер кассовой дилогии Гай Ричи поделился на этот счет своими размышлениями. По словам кинематографиста, судьба триквела всецело зависит от желания Роберта Дауни — младшего:

«Честно говоря, я оставил проект Роберту Дауни — младшему. Роберт сам хотел отвечать за проект, поэтому слово ему. Он занимается сценарием и вообще всем. Я удалился из игры, но вернусь, если появится такая надобность».

Первый фильм 2009 года и сиквел 2011 года заработали в прокате в общей сложности свыше миллиарда долларов, поэтому разговоры о триквеле никогда не прекращались, однако Дауни-младшему всегда мешал его плотный график — актер был очень тесно связан с киновселенной Marvel. После того как его супергеройские дела подошли к концу, производство третьей картины стало двигаться в форсированном режиме, так что студия Warner Bros. даже назначила дату премьеры. Из-за занятости Гая Ричи снимать новый фильм позвали Декстера Флетчера («Рокетмен»), но производству помешала пандемия коронавируса. В связи с этим проект временно отложили, после чего появились новости, что Дауни-младший планирует расширить франшизу за счет многосерийных спин-оффов для сервиса HBO Max, но свежей информации об этом давно не поступало.