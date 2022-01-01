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Фильмы Гая Ричи
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Фильмы Гая Ричи

Гай Ричи – британский режиссер, самые известные фильмы которого сняты в жанре криминальной комедии.

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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
0.0
триллер, боевик, комедия
2022, США
Шерлок Холмс 3
Шерлок Холмс 3
0.0
боевик, приключения, триллер, комедия
2021, США
Гнев человеческий
Гнев человеческий
Смотреть онлайн
8.0
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
Джентльмены
Джентльмены
Смотреть онлайн
8.0
боевик, криминал
2020, США
Аладдин
Аладдин
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, мюзикл
2019, США
Меч короля Артура
Меч короля Артура
8.0
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
Агенты А.Н.К.Л.
Агенты А.Н.К.Л.
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7.0
комедия, приключения, боевик
2015, США
Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней
8.0
приключения, криминал
2011, США
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
8.0
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
Рок-н-рольщик
Рок-н-рольщик
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7.0
боевик
2008, Великобритания
Револьвер
Револьвер
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
Большой Куш
Большой Куш
7.0
триллер, комедия, криминал
2000, Великобритания / США
Карты, деньги, два ствола
Карты, деньги, два ствола
7.0
криминал, триллер
1998, Великобритания
Аладдин 2
Аладдин 2
0.0
фэнтези, приключения, мюзикл
, США
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5 лучших фильмов Гая Ричи

Идея стать режиссером зародилась у Гая Ричи еще в школе. Сначала он снимал рекламные ролики, и в то же время искал деньги на производство первого фильма. В конце 90-х вышла его короткометражка «Трудное дело». Она заинтересовала жену популярного певца Стинга, которая решила спонсировать полнометражную ленту. Так состоялся режиссерский дебют Ричи. И в 1998 году вышла культовая криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола». Она мгновенно стала международным хитом, а к режиссеру пришла настоящая слава. Список из 5 лучших фильмов Гая Ричи выглядит так.

1998 – «Карты, деньги, два ствола»

Главные герои картины – четверо молодых парней. Авантюристы накопили деньги, чтобы сыграть в карты с опытным шулером по кличке Гарри-Топор. Но они не учли, что имеют дело с матерым преступником. Друзья не только проиграли все, что имеют, но и задолжали 500 тысяч фунтов. У них всего неделя на то, чтобы найти деньги. И компания авантюристов решается на ограбление. Их жертвами должны стать «ботаники», которые тайно выращивают марихуану для местного дилера. Но это преступление заведет их совсем не туда, куда они хотели…

2000 – «Большой куш»

Действие криминальной ленты начинается в Антверпене. Банда преступников грабит ювелирный салон и крадет огромный бриллиант. Его собираются доставить в Нью-Йорк транзитом через Лондон. В это же время двое друзей тренируют своего бойца. Он должен выступить в подпольном боксерском чемпионате. Его соперником станет боец, которого выставляет опасный криминальный авторитет Кирпич. В этом фильме мы увидим все, за что любим комедии Гая Ричи – криминальные разборки, нелегальные бои, чисто английский юмор. И даже Брэда Питта в роли цыгана Микки.

2008 – «Рок-н-рольщик»

В лондонской банде «Дикая Шайка» дела пошли совсем плохо. Попытка провернуть аферу с недвижимостью завершилась неудачей. Теперь компания друзей задолжала 2 миллиона фунтов криминальному авторитету Ленни. Тот, в свою очередь, заключает собственную сделку с русским олигархом. Ленни получает от бизнесмена 7 миллионов, а также его любимую картину – на время, пока сделка не завершится. Он обращается к своему бухгалтеру, чтобы укрыть их от налогов. Но та стоит свои планы и нанимает «Дикую Шайку», чтобы украсть деньги во время их транспортировки. В то же время мы знакомимся с приемным сыном Ленни. Выясняется, что он украл картину, которая так важна для олигарха…

2009 – «Шерлок Холмс»

Лента считается экранизацией цикла романов Артура Конан Дойла, но при этом сюжет не имеет почти ничего общего с книгами. Действие происходит в 1890 году. Мы видим, как знаменитый детектив вместе со своим напарником доктором Ватсоном раскрывают преступление о жертвоприношениях. Проходит несколько месяцев, и Шерлок Холмс начинает тосковать по кровавым убийствам и жестоким злодеям. Ни одно из дел, за которые он берется, не может удовлетворить его пытливый ум. До тех пор, пока в Лондоне не объявляется знаменитая преступница Ирэн Адлер.

2019 – «Джентльмены»

В этом фильме Гай Ричи вернулся к своему любимому жанру – криминальной комедии. Идея и сценарий полностью принадлежат режиссеру. Действие ленты переносит нас в один из пабов Лондона. Майкл Пирсон спокойно пьет пиво, когда за его спиной появляется убийца и делает роковой выстрел. О том, что привело к этим событиям, мы узнаем из следующих кадров. Редактор крупнейшего издания нанимает частного детектива для поисков компромата на Пирсона. Информация, собранная им на крупнейшего лондонского наркоторговца, может стоить очень дорого…

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