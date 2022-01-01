Гай Ричи – британский режиссер, самые известные фильмы которого сняты в жанре криминальной комедии.
Идея стать режиссером зародилась у Гая Ричи еще в школе. Сначала он снимал рекламные ролики, и в то же время искал деньги на производство первого фильма. В конце 90-х вышла его короткометражка «Трудное дело». Она заинтересовала жену популярного певца Стинга, которая решила спонсировать полнометражную ленту. Так состоялся режиссерский дебют Ричи. И в 1998 году вышла культовая криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола». Она мгновенно стала международным хитом, а к режиссеру пришла настоящая слава. Список из 5 лучших фильмов Гая Ричи выглядит так.
Главные герои картины – четверо молодых парней. Авантюристы накопили деньги, чтобы сыграть в карты с опытным шулером по кличке Гарри-Топор. Но они не учли, что имеют дело с матерым преступником. Друзья не только проиграли все, что имеют, но и задолжали 500 тысяч фунтов. У них всего неделя на то, чтобы найти деньги. И компания авантюристов решается на ограбление. Их жертвами должны стать «ботаники», которые тайно выращивают марихуану для местного дилера. Но это преступление заведет их совсем не туда, куда они хотели…
Действие криминальной ленты начинается в Антверпене. Банда преступников грабит ювелирный салон и крадет огромный бриллиант. Его собираются доставить в Нью-Йорк транзитом через Лондон. В это же время двое друзей тренируют своего бойца. Он должен выступить в подпольном боксерском чемпионате. Его соперником станет боец, которого выставляет опасный криминальный авторитет Кирпич. В этом фильме мы увидим все, за что любим комедии Гая Ричи – криминальные разборки, нелегальные бои, чисто английский юмор. И даже Брэда Питта в роли цыгана Микки.
В лондонской банде «Дикая Шайка» дела пошли совсем плохо. Попытка провернуть аферу с недвижимостью завершилась неудачей. Теперь компания друзей задолжала 2 миллиона фунтов криминальному авторитету Ленни. Тот, в свою очередь, заключает собственную сделку с русским олигархом. Ленни получает от бизнесмена 7 миллионов, а также его любимую картину – на время, пока сделка не завершится. Он обращается к своему бухгалтеру, чтобы укрыть их от налогов. Но та стоит свои планы и нанимает «Дикую Шайку», чтобы украсть деньги во время их транспортировки. В то же время мы знакомимся с приемным сыном Ленни. Выясняется, что он украл картину, которая так важна для олигарха…
Лента считается экранизацией цикла романов Артура Конан Дойла, но при этом сюжет не имеет почти ничего общего с книгами. Действие происходит в 1890 году. Мы видим, как знаменитый детектив вместе со своим напарником доктором Ватсоном раскрывают преступление о жертвоприношениях. Проходит несколько месяцев, и Шерлок Холмс начинает тосковать по кровавым убийствам и жестоким злодеям. Ни одно из дел, за которые он берется, не может удовлетворить его пытливый ум. До тех пор, пока в Лондоне не объявляется знаменитая преступница Ирэн Адлер.
В этом фильме Гай Ричи вернулся к своему любимому жанру – криминальной комедии. Идея и сценарий полностью принадлежат режиссеру. Действие ленты переносит нас в один из пабов Лондона. Майкл Пирсон спокойно пьет пиво, когда за его спиной появляется убийца и делает роковой выстрел. О том, что привело к этим событиям, мы узнаем из следующих кадров. Редактор крупнейшего издания нанимает частного детектива для поисков компромата на Пирсона. Информация, собранная им на крупнейшего лондонского наркоторговца, может стоить очень дорого…