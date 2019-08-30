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Тачка на миллион Тачка на миллион
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Driven Тачка на миллион 2018 / США / Великобритания
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Тачка на миллион»

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Бывший пилот Джим Хоффман (Джейсон Судейкис), подрабатывавший перевозкой наркотиков, после очередного дела попадается ФБР и становится их информатором. Примерно в то же время он знакомится с инженером Джоном ДеЛореаном (Ли Пейс). Тот мечтает создать новый автомобиль — дешёвый спорткар с революционным дизайном. Но у ДеЛореана финансовые трудности, и тогда на помощь приходит Хоффман. Правда в итоге это оборачивается судебным процессом. Картина, посвящённая созданию того самого…

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Артём Иванов 30 августа 2019, 16:44
Хм, ни одного отзыва... Видимо фильм недостоен внимания, что бы идти на него в кинотеатр. Возможно кино для домашнего просмотра. Проверим)
30 августа 2019, 16:44 Ответить
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