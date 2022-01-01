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Ник Хэмм
Ник Хэмм
Nick Hamm
О персоне
Фильмография
Ник Хэмм
Nick Hamm
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Дата рождения
10 декабря 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Ника Хэмма
Родился 10 декабря 1957 года. Белфаст, Великобритания.
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Фильмография Ника Хэмма
Тачка на миллион
триллер, биография
2018, США / Великобритания
6.0
Убить Боно
комедия
2010, США
7.0
Другой
драма, триллер, ужасы, сказка
2004, США
6.0
Яма
триллер
2001, Великобритания
8.0
Разговор ангелов
драма, военный, мелодрама
1998, США
6.0
Кое-что о Марте
комедия, мелодрама
1998, Великобритания
6.0
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