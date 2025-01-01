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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
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2025, США, мелодрама
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
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2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
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2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
Дандадан: Злой глаз
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2025, Япония, анимация
Супермен
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
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2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
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2025, США, спорт
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
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Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
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