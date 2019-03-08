«Гости»: Рецензия Киноафиши

Две молодые официантки из курортного кафе на черноморском взморье знакомятся с приезжими москвичами. Приезжие ребята симпатичные, модные, но у них есть необычное хобби — «ходить в гости». Забираться в брошенные дома и тусить там с винишком и музыкой. Главное правило — не брать ничего чужого. Подходящий дом «гости» уже нашли: винтажный особняк с видом на море. Пыльный, запущенный, заплесневелый, но очень фактурный. «Южная готика во всей красе».

Минут через десять пребывания в этом особняке ребята находят книгу жившего в ней больше века назад профессора с немецкой фамилией, где он подробно расписывает адских демонов, которых видел якобы собственными глазами. Из интернета «гости» узнают, что до революции в особняке проводились спиритические сеансы, куда были вхожи все отдыхающие селебрити, включая Александра Блока. Кто-то из «гостей» предлагает попробовать и вызвать призрак Пушкина. Вызывают. Приходит не Пушкин.

Из дюжины российских фильмов ужасов, вышедших за последние несколько лет, «Гости», возможно самый удачный. Нет-нет, в учебники по режиссуре он точно не попадёт. Скорее всего, через пару лет вы про него даже не вспомните. Тем не менее, картине есть что предложить своему зрителю. Во-первых, непривычный, но очень перспективный для жанра сеттинг. Вместо абстрактной российской провинции — черноморский берег в мёртвый сезон. Холодный морской ветер, серые колючие камни, пустые кафе, пятна сырости и плесени на старой извёстке. Та самая «южная готика» по-русски, в которую легко можно вплести любые исторические события и самых колоритных персонажей из прошлого нашей страны. Все, от Пушкина до Гришки Распутина, лечились на черноморских курортах. Просто невероятный простор для грамотного неймдропинга и построения собственной мифологии.

Во-вторых, модная тема незаконного проникновения в пустые дома. Когда российское кино пытается оседлать трендовую молодёжную тему (руферов, блогеров или кого-то ещё), это всегда выглядит фальшиво и кринжово. От «Гостей» испанский стыд не появляется.

«Гости», скорее, похожи на испанский хоррор второго ряда. Поступки персонажей не вызывают отторжения и нервного смеха. Молодые, почти неизвестные актёры избегают наигранной мхатовской патетики, которую так любят создатели мемов, но при этом смотрятся в меру фактурно и узнаваемо. И создатели картины им в этом всячески помогают. Первую половину фильма (пожалуй, самую удачную) авторы ленты очень грамотно — комната за комнатой — знакомят зрителей с местом действия. Раскладывают ружья, расставляют капканы.

К великому сожалению, изо всех ружей, разложенных по проклятому дому — ружей чеховских и не очень — выстрелит под занавес только одно. Ружьё надрывной девичьей любви, которое сразу напомнит, что кино выходит в прокат на Восьмое марта, а значит вместо Брюса Кэмпбелла и супругов Уоррен нас ожидает, скорее, деконструкция женского готического романа.