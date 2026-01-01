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Фильмография
Марина Панферова
Marina Panferova
Киноафиша
Персоны
Марина Панферова
Марина Панферова
Marina Panferova
Дата рождения
27 мая 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Марины Панферовой
Родилась 27 мая 1989 года.
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Популярные фильмы
6.8
Колотушка
(2023)
4.7
Гости
(2018)
Фильмография Марины Панферовой
6.8
Колотушка
драма, комедия
2023, Россия
4.7
Гости
Gosti
ужасы
2018, Россия
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