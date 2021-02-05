«Понаехали»: Рецензия Киноафиши

Семейство автоинспектора Алексея (Семен Стругачев) совсем уж было собралось отправиться в отпуск в Испанию. Как вдруг случай: в кармане старого любимого пиджака, в прорехе, нашлась пожелтевшая фотокарточка. На ней – родная мама Алексея со жгучим кавказским мужчиной Резваном. Подпись недвусмысленная. «Выходит, ты Резванович!» – восклицает супруга (Елена Бирюкова). Сам Алексей тоже потрясен новостью. Теперь его цель – встретиться с родителем, если тот еще жив. Ради этого он даже прилагает героические усилия: отменяет Испанию (та-де похожа формой на портрет Гитлера), покупает панамку с надписью «Четкий горец». И вся семья отправляется на поиски папиной идентичности за стеной Кавказа.

На экраны выходит комедия «Понаехали» – второй фильм кабардинского режиссера Султана Хажироко. В предыдущем – «По небу босиком» – действие тоже разворачивалось на Кавказе и, по отзывам, напоминало болливудский продукт из-за обилия музыкальных номеров. Впрочем, он прошел почти незамеченным.

Понаехали

У новой картины, пожалуй, было два козыря: участие до сих пор всенародно любимого актера Стругачева, памятного по роли Левы Соловейчика в рогожкинских «Особенностях». А ещё – возможность подарить российскому зрителю взгляд с совершенно нетривиального ракурса. Этот потенциал чувствуется даже в названии. Ведь обычно «понаехали» презрительно цедят как раз в адрес уроженцев Кавказа (как и всех прочих, кому не повезло со славянской внешностью или московским произношением). А тут сами московиты могли бы ощутить себя в шкуре «понаехавших» в регион со своими традициями, массой разных нюансов, тонкостями менталитета. Тем более что режиссер – сам местный. Имелся шанс на что-то увлекательное...

Но, похоже, что и цели такой не ставилось. Да, гэги тут строятся на конфликте между ожиданиями «понаехавших» и местными порядками. Только вместо хоть какой-то оригинальности – стереотипы. В целом тут шутки крутятся вокруг баранов как основы кавказской жизни.

Вот машина Алексея случайно сбивает несколько баранов. Упав, они неожиданно образуют на шоссе своими телами и кровью пентаграмму. Все в панике, отец семейства густо краснеет, сын начинает раскачиваться и что-то бормотать. Тут в сиденье машины прямо между ног героя прилетает… копье. Следом выходит из кустов недовольный пастух. «Сатанисты!» – кричит. Потом вдруг заявляет, что копье не его, да и он не пастух. Уходит в кусты. Машина уезжает. Конец сцены.

Понаехали

Больше этот поворот, достойный нового «Омена», никак не выстрелит. И добро бы фильм был коллекцией забавных гэгов. Но впечатление такое, что герои просто страдают амнезией и другими измененными состояниями сознания, иначе судорожные повороты сюжета не получается объяснить.

Тахикардический монтаж, где, кажется, даже качество изображения скачет от кадра к кадру, добавляет картине безумия. Фильм начинает превращаться в нашу версию «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Жаль только, ненамеренно и душераздирающе не смешно.

Тут будут и почему-то африканец-кабардинец, и зачем-то – пародия на «крестного отца», который, да, тоже торгует барашками, и ингушские башни, и много видов ресторанов и гостиниц. И, наконец, прозвучит незабвенная «бамбарбия киргуду». У Гайдая в «Кавказской пленнице» полвека назад звучало забавно, сейчас звучит как квинтэссенция неразборчивого отношения: Кавказ, горцы – кто их там разберет.

Понаехали

Если уж о классике. В «Мимино» у Данелии история ведь почти в точности обратная: наивный горец попадает в большой город в поисках дорогого человека. Могла быть насмешка, а получилось признание в любви и уважении. Здесь же даже при удачной завязке не выходит ничего, кроме неловкости и чувства легкого головокружения.

Посмотреть «Понаехавших» стоит тем, кто хочет вспомнить, чем так хороши были старые комедии Данелии и Гайдая, и скорей, придя домой после сеанса, пересмотреть их. Фильм можно использовать и как инструкцию «так не стоит вести себя на Кавказе». Тем же зрителям, кто пойдет в кино ради артиста Стругачева, нужно приготовиться: этот перформанс вызывает скорее не смех, а сочувствие. Лева Соловейчик уже не тот.