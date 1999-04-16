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Фильмография
Карла Кампра
Carla Campra
Киноафиша
Персоны
Карла Кампра
Карла Кампра
Carla Campra
Дата рождения
16 апреля 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Барселона, Испания
Рост
175 см
Популярные фильмы
Заклятье. Первое причастие
(2022)
6.1
Ферия: самый темный свет
(2022)
0
Фильмография Карла Кампра
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Ферия: самый темный свет
фэнтези, триллер
2022, Испания
6.1
Заклятье. Первое причастие
La niña de la comunión
ужасы
2022, Испания
Билеты
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