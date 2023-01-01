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Лабиринты прошлого Лабиринты прошлого
Киноафиша Фильмы Лабиринты прошлого Лабиринты прошлого, 2018: актеры и роли
Todos lo saben Лабиринты прошлого 2018 / Испания / Франция / Италия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Лабиринты прошлого, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади Асгар Фархади Asghar Farhadi
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Рикардо Дарин Рикардо Дарин Ricardo Darín Барбара Ленни Барбара Ленни Bárbara Lennie Хайме Лорэнте Хайме Лорэнте Jaime Lorente Инма Куэста Инма Куэста Inma Cuesta Эдуард Фернандес Эдуард Фернандес Eduard Fernández Эльвира Мингес Эльвира Мингес Elvira Mínguez Рохер Касамахор Рохер Касамахор Roger Casamajor
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