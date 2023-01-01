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Лабиринты прошлого
Лабиринты прошлого, 2018: актеры и роли
Todos lo saben
Лабиринты прошлого
2018 / Испания / Франция / Италия
Трейлер
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Лабиринты прошлого, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади
Asghar Farhadi
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Рикардо Дарин
Ricardo Darín
Барбара Ленни
Bárbara Lennie
Хайме Лорэнте
Jaime Lorente
Инма Куэста
Inma Cuesta
Эдуард Фернандес
Eduard Fernández
Эльвира Мингес
Elvira Mínguez
Рохер Касамахор
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