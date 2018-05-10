«Лабиринты прошлого»: Рецензия Киноафиши

Семейное видео

Иранский режиссёр Асгар Фархади, известный по фильмам «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжёр», привёз в этом году на Каннский кинофестиваль свою новую работу «Все знают», ставшую фильмом открытия. Уже не впервые постановщик снимает за пределами родной страны – в этот раз местом действия стала Испания, а главные роли исполнили супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Мировые кинокритики с прохладой отзываются о картине, а мы попытаемся понять, почему ей стоит дать шанс.

Кадр из фильма «Все знают»

Место действия – небольшая испанская деревушка, куда Лаура (Пенелопа Крус) вместе с детьми приезжает на свадьбу сестры. Много лет назад она вышла замуж за Алехандро (Рикардо Дарин) и уехала в Аргентину, оставив позади себя, как узнается впоследствии, бывшего любовника Фернандо (Хавьер Бардем), а также целый шлейф из тайн и воспоминаний. Все они всплывают на поверхность после того, как во время свадьбы кто-то похищает Ирену, дочь Лауры. Ситуация обостряется, когда становится ясно, что похитителем может быть кто-то из членов семьи.

Кадр из фильма «Все знают»

В блюде под названием «Все знают» присутствуют все составляющие фирменного Фархади – сложная ситуация на грани трагедии, ложь, запутанные семейные отношения, денежный вопрос. Ставя героев в критическую ситуацию, он обостряет старые конфликты, вскрывает раны прошлого и ставит их перед сложным выбором, который влияет на дальнейшую судьбу каждого. В этот раз Фархади, хоть и сохранил свой почерк, но всё же прибегнул к нетипичному для себя стилю повествования и поэкспериментировал с монтажом. Если раньше сцены были последовательными и плавно перетекали одна в другую, то во «Все знают» они напоминают короткие, резкие вспышки, и создаётся ощущение, что ты смотришь видеозапись из семейного архива. Кстати, именно такая запись присутствует и в самом фильме – герои пытаются отыскать зацепки и восстановить события роковой ночи, просматривая свадебное видео.

Кадр из фильма «Все знают»

Смена локации с Ирана на Испанию, к сожалению, не пошла новому проекту Фархади на пользу. Если снимая в Иране и про иранцев, истории Фархади приобретали универсальность и благодаря его таланту рассказчика становились многоязычными, при этом сохраняя свою самобытность, то, переместившись в Испанию, они её утратили. Сам режиссёр во время пресс-конференции к фильму говорил, что не имеет значения, в каком месте и на каком языке ты снимаешь, потому как поднимаемые в фильме вопросы будут понятны и близки каждому. Проблема, однако, в том, что во «Все знают» Фархади просто не смог дать зрителю ничего нового.

Кадр из фильма «Все знают»

Уже не впервые он поднимает в своих картинах вопрос веры в Бога, который поначалу присутствует лишь в качестве символов, а затем стремительно оккупирует пространство и становится чуть ли не центральным. Особенно это проявляется в последних сценах, когда Фернандо в исполнении Хавьера как будто обретает веру, загадочно улыбаясь под солнечными лучами, а потом и вовсе мы видим крест, и финал растворяется в ослепительно яркой белизне. Кроме того, Фархади затрагивает в своей картине тему патернализма. Оперируя отношениями отцов и дочерей, а также земли и земледельцев, он пытается ответить на вопрос: кто же является истинным родителем – создатель и имеющий право по крови или тот, кто долгие годы взращивал и обогащал?

Кадр из фильма «Все знают»

Фильм снимался в Испании, и не мудрено, что на главные роли Асгар Фархади выбрал Пенелопу Крус и Хавьера Бардема (кто бы поступил инчае?). Супруги уже не впервые играют вместе, однако в этот раз демонстрируют разный уровень своего таланта. В то время как Хавьер изумительно играет одним лишь взглядом, сдерживая раздирающие его изнутри эмоции, Пенелопа заполняет ими всё пространство, немного перестаравшись и местами переигрывая. Эффектно это смотрится лишь в одном эпизоде, который стал одним из самых пронзительных в фильме, когда Лаура начинает задыхаться в машине. Да и то, говорят, что у Пенелопы во время съёмок действительно случился приступ гипервентиляции.

Подводя итог, хочется отметить, что фильм Фархади в некоторых аспектах действительно вызывает любопытство, однако с предыдущими работами режиссёра явно не сравним.

Олеся Трошина

В прокате с 20 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Все знают»