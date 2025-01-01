После «Зимородка» не узнаете: Netflix покажет Демира с новой стороны — это вам не бабник Ферит

«Белоснежка» — не единственный провал: 6 фильмов 2025 года, которые уже назвали худшими из худших

В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи

Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест)

Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое