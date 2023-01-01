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Ни звука
Ни звука, 2018: актеры и роли
The Silence
Ни звука
2018 / США
5.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Ни звука, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Р. Леонетти
John R. Leonetti
В ролях
Кирнан Шипка
Kiernan Shipka
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Миранда Отто
Miranda Otto
Джон Корбетт
John Corbett
Кайл Харрисон Брейткопф
Kyle Breitkopf
Билли Маклеллан
Billy MacLellan
Кейт Корбетт
Kate Corbett
Сара Эбботт
Sarah Abbott
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